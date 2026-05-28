Seleção usa calçado com tecnologia baseada em neurociência; entenda

Quem viu as primeiras imagens dos jogadores da Seleção Brasileira em sua apresentação na Granja Comary, em Teresópolis, percebeu um detalhe diferente logo nos pés dos atletas. Nada dos tradicionais tênis esportivos usados em viagens e concentrações. Os convocados apareceram utilizando um novo modelo de calçado desenvolvido pela fornecedora de material esportivo da equipe nacional com base em estudos de neurociência, tecnologia e percepção corporal.

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O modelo foi pensado especialmente para auxiliar atletas a ativar o foco mental e o equilíbrio emocional antes e depois das competições. A proposta é fazer com que os jogadores se sintam mais calmos, presentes e concentrados em momentos de alta exigência física e psicológica, como treinamentos, viagens e partidas decisivas.

A tecnologia utilizada no calçado tem como principal diferencial a capacidade de estimular áreas sensoriais do cérebro por meio da sola dos pés. A ideia é intensificar a percepção corporal do atleta, conectando-o ao presente e ampliando sua consciência física e mental. Em um ambiente de pressão como o futebol de seleções, com a proximidade da Copa do Mundo, pequenos detalhes ligados à concentração e ao controle emocional são tratados como fundamentais pela comissão técnica e pelos departamentos de performance.

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O produto é resultado de mais de dez anos de pesquisas e engenharia voltadas para desempenho esportivo e neurociência aplicada. Cada calçado possui 22 cápsulas independentes de espuma, fixadas a um material flexível e resistente à água. Essas cápsulas reproduzem a sensação e até a textura do solo sob os pés. Segundo os desenvolvedores, essa interação aprimora a consciência corporal dos atletas, reduz distrações e aumenta a concentração. O objetivo é estimular respostas naturais do corpo e do cérebro por meio do contato com diferentes pressões e estímulos sensoriais durante o caminhar.

A novidade chamou atenção logo na chegada dos jogadores à concentração da Seleção em Teresópolis. Em meio à expectativa pela preparação da equipe nacional, o novo calçado foi observado nas fotos divulgadas pela CBF em suas redes sociais.

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Os jogadores da Seleção Brasileira voltam aos treinamentos nesta quinta-feira (28), às 11h, na Granja Comary. A atividade faz parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo.

Rayan e Igor Thiago usam calçado com tecnologia baseada em neurociência (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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