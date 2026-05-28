LanceTV! acompanha ao vivo o segundo dia da Seleção na Granja Comary
Casemiro e Weverton concederão entrevista coletiva antes do treino
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O Lance!TV acompanha AO VIVO, nesta quinta-feira, a partir das 8h15 da manhã, o segundo dia de preparação da Seleção Brasileira de Futebol na Granja Comary, em Teresópolis.
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A programação contará com as coletivas dos jogadores Casemiro e Weverton, que falarão com a imprensa antes da atividade comandada pelo técnico Carlo Ancelotti.
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O treinamento da Seleção será aberto para a imprensa e terá transmissão ao vivo pelo Lance!TV, trazendo todos os detalhes da preparação brasileira para a Copa do Mundo de 2026.
A live terá apresentação de João Lidington e comentários de Marcelo Smigol. A cobertura direto da Granja Comary também contará com a equipe do site do Lance! formada por Márcio Iannaca, Márcio Dolzan e Lucas Bayer.
➡️ Acompanhe em tempo real todas as notícias da Seleção direto da Granja Comary
Além das entrevistas e imagens do treinamento, a transmissão vai repercutir o ambiente da Seleção Brasileira neste início de trabalho de Carlo Ancelotti, marcado por foco, intensidade e grande expectativa em torno da busca pelo hexa. Além, é claro, de trazer todas as informações sobre a situação do atacante Neymar Jr.
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