LanceTV! acompanha ao vivo o segundo dia da Seleção na Granja Comary

O Lance!TV acompanha AO VIVO, nesta quinta-feira, a partir das 8h15 da manhã, o segundo dia de preparação da Seleção Brasileira de Futebol na Granja Comary, em Teresópolis.

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A programação contará com as coletivas dos jogadores Casemiro e Weverton, que falarão com a imprensa antes da atividade comandada pelo técnico Carlo Ancelotti.

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O treinamento da Seleção será aberto para a imprensa e terá transmissão ao vivo pelo Lance!TV, trazendo todos os detalhes da preparação brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

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A live terá apresentação de João Lidington e comentários de Marcelo Smigol. A cobertura direto da Granja Comary também contará com a equipe do site do Lance! formada por Márcio Iannaca, Márcio Dolzan e Lucas Bayer.

➡️ Acompanhe em tempo real todas as notícias da Seleção direto da Granja Comary

Além das entrevistas e imagens do treinamento, a transmissão vai repercutir o ambiente da Seleção Brasileira neste início de trabalho de Carlo Ancelotti, marcado por foco, intensidade e grande expectativa em torno da busca pelo hexa. Além, é claro, de trazer todas as informações sobre a situação do atacante Neymar Jr.

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Rayan e Igor Thiago na apresentação da Seleção Brasileira, na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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