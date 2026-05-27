Irlanda x Catar: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
As equipes se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
Irlanda e Catar se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 15h45 (de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo do SporTv.
Como chegam as equipes para o jogo?
A Irlanda chega pressionada após a frustrante campanha nas Eliminatórias da Copa do Mundo, encerrada com derrota por 3 a 2 para a República Tcheca na repescagem. Apesar do resultado, a federação decidiu manter Heimir Hallgrímsson no comando técnico, apostando na continuidade do trabalho visando à próxima edição da UEFA Nations League.
Nos últimos cinco jogos, os irlandeses somaram três vitórias, um empate e uma derrota. A sequência inclui goleada por 5 a 0 sobre Granada, empate sem gols diante da Macedônia do Norte e triunfos importantes contra Hungria e Portugal no fim de 2025.
Outro fator positivo para os donos da casa é o desempenho recente em Dublin. A Irlanda está invicta há três partidas no Aviva Stadium e vem demonstrando evolução ofensiva diante da torcida.
Do outro lado, o Catar segue utilizando os amistosos internacionais como preparação para a Copa do Mundo de 2026. Agora, sob o comando de Julen Lopetegui, a seleção asiática tenta encerrar a sequência negativa de quatro partidas sem vitória.
Nos últimos cinco compromissos, o Catar acumulou três derrotas, um empate e apenas uma vitória. A equipe perdeu para Tunísia, Palestina e Zimbábue, empatou com a Síria e venceu os Emirados Árabes Unidos.
Tudo sobre Irlanda x Catar (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Irlanda 🆚 Catar
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de maio de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Aviva Stadium, em Dublin, Irlanda.
👁️ Onde assistir: sportv.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢 Irlanda
Kelleher; O'Brien, Collins, Scales; Coleman, Molumby, Hodge, Murphy; Ogbene, Moylan; Parrott.
Técnico: Heimir Hallgrímsson.
🔴 Catar
Barsham; Al Aloui, Khoukhi, Al Hussain, Junior; Boudiaf, Madibo; Afif, Hatem, El Amin; Alaa.
Técnico: Julen Lopetegui.
