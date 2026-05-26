De volta e casada, Ana Cristina treina com a Seleção Brasileira

A preparação da Seleção Brasileira em busca do título inédito da Liga das Nações segue a todo vapor. Após se casar no último domingo (23) com Maicon Santos, também atleta da amarelinha, Ana Cristina se reapresentou no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV) em Saquarema (RJ) e participou das atividades normalmente nesta terça-feira (26).

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O treinamento da manhã, acompanhado pelo Lance!, foi focado nos fundamentos de passe e saque. A atividade contou com as ponteiras/opostas Ana Cristina, Rosamaria e Helena e as líberos Marcelle, Nyeme e Natinha. Além delas, Julia Bergmann, ponteira de ofício, também foi incluída na primeira sessão do dia.

Ana Cristina volta à Seleção após se recuperar de uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo, sofrida em julho do ano passado, durante a VNL. A jogadora de 22 anos passou por cirurgia e ficou afastada das quadras por cinco meses.

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Ana Cristina em treino da seleção (Guilherme Veiga)

O Brasil estreia na Liga das Nações no dia 3 de junho, contra a Holanda. Na primeira semana, em Brasília, a equipe enfrenta também República Dominicana, Bulgária e Itália.

Casal reúne estrelas da Seleção em casamento no interior paulista

Ana Cristina e Maicon Santos se casaram neste sábado (23) no interior de São Paulo.O casal está junto publicamente desde o início de 2024, quando compartilharam as primeiras interações nas redes sociais. Os dois ficaram noivos em maio do ano passado. Na festa, além de outros nomes da amarelinha, estiveram presentes a capitã Gabi Guimarães, ao lado da namorada Bruna Unzueta, e o técnico Zé Roberto. Júlia Bergmann foi escolhida como madrinha. Seu irmão e também atleta da Seleção, Lukas marcou presença na cerimônia.

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➡️Craques da Seleção Brasileira se casam em cerimônia no interior de São Paulo



Agenda da seleção feminina na VNL

Semana 1: Brasil

1 . Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV 2 . Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV 3 . Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV 4 . Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Semana 2: Turquia

Quarta-feira, dia 17 de junho (10h) - Brasil x França - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 18 de junho (10h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 20 de junho (10h) - Brasil x China - SporTV e VBTV

Domingo, dia 21 de junho (10h) - Brasil x Alemanha - SporTV e VBTV

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