Com Messi e Martínez, Argentina vive crise de lesões às vésperas da Copa

Atual campeã do mundo, a Argentina tem enfrentado sérias dificuldades com o estado físico de alguns dos jogadores que devem estar na lista final do técnico Scaloni. O treinador deve anunciar os convocados da Albiceleste para a disputa da Copa do Mundo até o dia 2 de junho, data limite imposta pela Fifa. Lionel Messi, protagonista da seleção, é o principal da longa lista de atletas que não estão em plenas condições físicas.

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O atacante pediu para ser substituído na partida vitória do Inter Miami sobre o Philadelphia Union, pela MLS, no último domingo (24). O jogador sentiu dores na posterior da coxa e foi direto para o vestiário na ocasião. O clube comunicou que o atacante estava sentindo fadiga muscular e que precisaria aguardar evolução física para retornar aos gramados.

Messi observa partida entre Inter Miami e Orlando City pela MLS, no NU Stadium, em Miami. (Foto: Giorgio Viera/AFP)

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Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, Scaloni falou sobre a situação física do jogador e afirmou que tem consciência de que o atacante não se apresentará em boa forma.

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"Todos nós desejávamos que Messi pudesse se juntar à seleção em plena forma, mas essa não é a realidade. Não é só ele, muitos jogadores precisam se recuperar totalmente. Nossa prioridade agora é recuperar eles para garantir que cheguem à Copa do Mundo em seu melhor estado físico".

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Autor do último gol de pênalti na conquista da Copa do Mundo de 2022 contra a França, Gonzalo Montiel, lateral-direito do River Plate, enfrenta uma lesão muscular sofrida no dia 16 de maio, no Campeonato Argentino, em partida contra o Rosário Central, e é dúvida para a Copa.

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Na mesma posição, Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, é cotado para ser o titular, mas lida com uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida na derrota para o Celta de Vigo no dia 9 de maio.

Já o goleiro Dibu Martínez, extremamente importante na disputa de pênaltis na final da Copa de 2022 e durante toda a campanha do título, fraturou um dedo da mão no aquecimento da final da Europa League, disputada entre Aston Villa e Freiburg e vencida por 3 a 0 pela equipe inglesa. O jogador não precisará passar por um procedimento cirúrgico, mas não deve atuar nos amistosos preparatórios.

Uma das novidades da seleção para este ano, o meia Nico Paz, que atua pelo Como, da Itália, sofreu uma lesão preocupante no joelho na penúltima rodada da Série A. O jogador não atuou na última rodada do campeonato e segue como dúvida para a Copa. Fechando a lista, Nicolás González, companheiro de Molina no Atlético de Madrid, se recupera de uma lesão muscular.

Todos os 6 jogadores citados devem ficar de fora dos amistosos preparatórios da Argentina para a Copa do Mundo. A Albiceleste enfrenta Honduras no dia 6 de junho, às 21h (Brasília), e depois a seleção da Islândia, no dia 9.

Além dos jogadores que são dúvidas para a Copa, o técnico Scaloni já tem confirmado a ausência do atacante Joaquín Panichelli, artilheiro do campeonato francês, com uma ruptura dos ligamentos cruzados, e o zagueiro Juan Foith, do Villarreal, que rompeu o tendão de Aquiles e passou por cirurgia.

Os argentinos ocupam o grupo J na Copa do Mundo e enfrentam Argélia, em Kansas, no dia 16 de junho, Áustria, no dia 22 de junho e a Jordânia no dia 27 de junho, ambas as partidas no Texas.

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