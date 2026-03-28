Mano Menezes estreia com derrota em amistoso pré-Copa do Mundo
Senegal derrotou o Peru por 2 a 0 neste sábado (28)
Novo técnico do Peru, Mano Menezes estreou com derrota por 2 a 0 para Senegal, na tarde deste sábado (28), no Stade de France, em Saint-Denis, na França, em amistoso internacional antes da pausa para a Copa do Mundo.
Os gols da partida foram marcados por Nicolas Jackson, do Bayern de Munique, ainda no primeiro tempo, e Ismaila Sarr, do Crystal Palace, no início da segunda etapa. Vale lembrar que a seleção africana está classificada para a próxima Copa do Mundo, enquanto o Peru não conseguiu garantir vaga nas Eliminatórias Sul-Americanas.
Senegal volta a campo no dia 31 de março, quando encara a Gâmbia, a partir das 16h (de Brasília). No mesmo dia, o Peru enfrenta Honduras, às 15h.
Escalações de Senegal e Peru
Senegal (Técnico: Pape Thiaw)
Diaw; Diatta, Sarr, Niakhaté e Jakobs; Pape Gueye (Habib Diarra), Idrissa Gueye e Camara (Pepe Matar Sarr); Mbaye (Boulaye Dia), Nicolas Jackson (Assane Diao) e Ismaila Sarr (Cherif Ndiaye).
Peru (Técnico: Mano Menezes)
Gallesse; Sonne, Araujo (Fabio Gruber), Carck e López; Noriega (Jesús Castillo) e Yotún (Jesús Prettel); Carrillo (Adrián Ugarizza), Vélez (Jairo Concha) e Cabrera (Joao Grimaldo); Valera (Adrián Quiroz).
Grupo de Senegal na Copa do Mundo
Grupo I
- França
- Senegal
- Adversário a definir
- Noruega
+ Aposte em jogos da Copa do Mundo 2026!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
