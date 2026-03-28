Copa do Mundo

Mano Menezes estreia com derrota em amistoso pré-Copa do Mundo

Senegal derrotou o Peru por 2 a 0 neste sábado (28)

São Paulo (SP)
Dia 28/03/2026
15:01
Jogadores de Senegal (Foto: Reprodução)
Novo técnico do Peru, Mano Menezes estreou com derrota por 2 a 0 para Senegal, na tarde deste sábado (28), no Stade de France, em Saint-Denis, na França, em amistoso internacional antes da pausa para a Copa do Mundo.

Relacionadas

+ Paquetá, Lingard e mais; todas as contratações da janela de transferências no Brasil

Os gols da partida foram marcados por Nicolas Jackson, do Bayern de Munique, ainda no primeiro tempo, e Ismaila Sarr, do Crystal Palace, no início da segunda etapa. Vale lembrar que a seleção africana está classificada para a próxima Copa do Mundo, enquanto o Peru não conseguiu garantir vaga nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Senegal volta a campo no dia 31 de março, quando encara a Gâmbia, a partir das 16h (de Brasília). No mesmo dia, o Peru enfrenta Honduras, às 15h.

Senegal - Peru - Mano Menezes - Copa do Mundo
Senegal venceu o Peru por 2 a 0, na tarde deste sábado (28), em amistoso internacional nesta Data Fifa, que marcou a estreia de Mano Menezes como treinador da seleção sul-americana (Foto: Reprodução / Senegal)

+ Resultados dos amistosos: Alemanha vence jogaço, Argentina brilha e Inglaterra empata

Escalações de Senegal e Peru

Senegal (Técnico: Pape Thiaw)
Diaw; Diatta, Sarr, Niakhaté e Jakobs; Pape Gueye (Habib Diarra), Idrissa Gueye e Camara (Pepe Matar Sarr); Mbaye (Boulaye Dia), Nicolas Jackson (Assane Diao) e Ismaila Sarr (Cherif Ndiaye).

Peru (Técnico: Mano Menezes)
Gallesse; Sonne, Araujo (Fabio Gruber), Carck e López; Noriega (Jesús Castillo) e Yotún (Jesús Prettel); Carrillo (Adrián Ugarizza), Vélez (Jairo Concha) e Cabrera (Joao Grimaldo); Valera (Adrián Quiroz).

Grupo de Senegal na Copa do Mundo

Grupo I

  • França
  • Senegal
  • Adversário a definir
  • Noruega

