Ex-Flamengo, marca em estreia por seleção estrangeira

Um velho conhecido da torcida do Flamengo iniciou sua trajetória no futebol de seleções da melhor forma possível. Naturalizado, o atacante estreou pela Seleção dos Emirados Árabes Unidos e precisou de pouco tempo em campo para balançar as redes, sendo peça fundamental no confronto.

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Yuri César em ação pelo Shabab Al Ahli (Foto: Reprodução)

Na última quinta-feira, o jogador de 25 anos foi um dos destaques na goleada por 4 a 1 sobre o Al-Wahda, em amistoso realizado no Estádio Al Nahyan.

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Originalmente, a seleção emiradense enfrentaria a Armênia, mas após a desistência do adversário europeu, o teste contra o clube local serviu para Yuri César mostrar seu cartão de visitas. Após a partida, o atacante não escondeu a felicidade pelo primeiro gol.

— É um momento muito especial para mim. Estrear pela seleção já é algo que eu sempre sonhei, então imagina poder marcar um gol logo no primeiro jogo. Fico feliz demais. Mérito de todo o grupo, que me deu confiança desde o início. Agora é seguir trabalhando firme, com os pés no chão, para continuar ajudando sempre que precisar — afirmou Yuri.

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Yuri César atingiu recentemente a marca de 200 partidas como profissional. No Shabab Al-Ahli, o atacante já conquistou sete títulos e soma números expressivos: 157 jogos, 33 gols e 20 assistências.

No Shabab Al-Ahli, o atacante vive o dia a dia rodeado por compatriotas que formam a espinha dorsal da equipe em diversos setores. A influência brasileira é visível no elenco: o goleiro Matheus Donelli, os defensores Kaiky, Renan, Igor Gomes, Rikelme, Kauan Santos e Mateus Henrique, além dos meio-campistas Guilherme Bala e Breno Cascardo, e dos atacantes João Marcelo, Mateusão (também ex-Fla) e Thiago Sá Gomes Scarpino.