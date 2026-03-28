Gonzalo Plata fala sobre clima tenso no Flamengo

Vivendo um momento de grande tensão no clube carioca, Gonzalo Plata, atual atacante do Flamengo, fala sobre sua situação após defender sua Seleção contra Marrocos nesta sexta-feira (27). O equatoriano teve participação direta em lances decisivos da partida, tanto positivos quanto negativos.

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Gonzalo Plata vive momento delicado no Flamengo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Clima pesado no Flamengo

O atleta vêm recebendo diversas críticas recentemente pelo seu desempenho e comprometimento no clube carioca, outras atitudes extracampo também incomodaram grande parte da torcida. O atleta, removeu suas fotos com a camisa do clube em suas redes sociais e também deixou de seguir o time.

➡️Ídolo do Flamengo desaprova atitude e postura de Plata; confira.

Após o fim da partida contra a seleção marroquina, Plata, durante a zona mista, comentou sobre sua situação no Flamengo e sua despreocupação sobre o clima ruim:

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- Estar com os companheiros aqui na Seleção (Equatoriana) me faz esquecer tudo o que está acontecendo fora do meu entorno, onde está a minha equipe. Então, fico muito feliz - afirmou o atacante.

Desempenho recente

Texto de Lucas Bayer

Embora comentários sobre a vida social do jogador circulem nas redes, a avaliação interna vai além do extracampo. Desde sua chegada, a comissão técnica observa um desempenho abaixo do esperado nos treinamentos no Ninho do Urubu. A informação foi publicada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

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Segundo Leonardo Jardim, o jogador enfrenta dificuldades de integração. Até o momento, Plata participou de apenas dois jogos sob o comando do treinador, ambos saindo do banco de reservas. A situação ganhou repercussão após sua ausência na lista de relacionados para a partida contra o Corinthians, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

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