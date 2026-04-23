Itália rechaça sugestão para substituir Irã na Copa do Mundo

O governo da Itália descartou qualquer possibilidade de o país disputar a Copa do Mundo de 2026 no lugar do Irã. A substituição foi sugerida por um aliado do presidente norte-americano, Donald Trump, e mesmo que tenha ficado apenas no campo das ideias, foi prontamente rechaçada pelo governo da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

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— A possível requalificação da Itália para a Copa do Mundo de 2026, que o enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, Paolo Zampolli, teria proposto à Fifa, é, em primeiro lugar, impossível e, em segundo lugar, inadequada. Não sei o que vem primeiro —, declarou o ministro italiano do Esporte, Andrea Abodi, em entrevista ao canal britânico Sky News.

Abodi acrescentou que "a qualificação acontece em campo".

Na quarta-feira (22), Zampolli — um empresário italiano que tem atuado ativamente em negócios firmados entre o governo dos Estados Unidos e outros países — afirmou ao Financial Times que havia pedido a Trump para interceder pela presença da Itália na Copa do Mundo.Vale lembrar que a seleção europeia não se classificou no campo, e que os Estados Unidos estão oficialmente em guerra com o Irã

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— Confirmo que sugeri a Trump e ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que a Itália substitua o Irã na Copa do Mundo. Sou italiano e seria um sonho ver a Azzurra em um torneio sediado nos Estados Unidos —, declarou Zampolli.

Empresário italiano Paolo Zampolli pediu a Trump que intercedesse pela Itália na Copa (Foto: Oliver Bunic/AFP)

A possibilidade nunca foi debatida oficialmente pela Fifa. O Irã chegou a manifestar interesse em trocar de sede para, em vez de jogar na Costa Oeste americana, fazer seus jogos da primeira fase no México, mas isso já foi descartado. Ainda assim, o país garante que estará na competição.

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