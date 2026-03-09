Iraque pede adiamento da repescagem para a Copa do Mundo

O Iraque solicitou formalmente à Fifa que a repescagem para a Copa do Mundo seja adiada devido às dificuldades de deslocamento durante a guerra no Oriente Médio. A seleção asiática enfrentaria o vencedor do confronto entre Bolívia e Suriname no dia 31 de março, em Monterrey, no México, valendo vaga no Mundial.

De acordo com o jornal inglês "The Guardian", a entidade máxima do futebol havia sugerido que a parte do elenco iraquiano impactada pelo conflito (cerca de 40% dos atletas) fizesse uma viagem de 25 horas por terra de Bagdá, capital do país, até a Turquia para, só então, voar até Monterrey. A proposta foi recusada pela federação local após o técnico da seleção, o australiano Graham Arnold, dizer que não permitiria que seus jogadores se deslocassem por rodovias perigosas.

O Iraque pressiona a Fifa por uma resposta rápida. Enquanto isso, segundo o periódico britânico, tenta resolver outra questão: alguns jogadores e membros da comissão técnica ainda não tiveram os vistos para México e Estados Unidos aprovados.

Iraque quer voltar a jogar a Copa do Mundo

O Iraque tenta disputar a Copa do Mundo pela segunda vez. Para isso, precisa "apenas" vencer o confronto da repescagem. A única participação iraquiana foi há 40 anos, justamente no México.

Em paralelo, segundo o "The Guardian", a seleção iraquiana poderia herdar a vaga do Irã no Mundial. Na última semana, o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, colocou em xeque a participação na Copa do Mundo de 2026. Em meio aos ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel, o mandatário não vê um cenário favorável para a ida à América do Norte.