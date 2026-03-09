A Inter de Milão é o clube estrangeiro que mais cedeu jogadores à Seleção Brasileira, seguida por Barcelona e Real Madrid.

A partir das décadas de 1980 e 1990, muitos atletas começaram a atuar em clubes europeus antes de disputar Mundiais.

A história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo é influenciada pelos clubes que abrigaram seus jogadores.

A história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo também pode ser contada a partir dos clubes que formaram — ou abrigaram — seus jogadores. Se nas primeiras edições do torneio praticamente todo o elenco atuava em equipes nacionais, a partir das décadas de 1980 e 1990 o cenário começou a mudar de forma acelerada. O Lance! relembra os clubes estrangeiros que mais cederam jogadores para o Brasil em Copas do Mundo.

Com a internacionalização do mercado da bola, cada vez mais atletas brasileiros passaram a defender clubes europeus antes mesmo de disputar um Mundial. Esse movimento ganhou força nos anos 1990 e se consolidou no século XXI, quando praticamente todos os convocados já atuavam fora do país.

Nesse contexto, alguns clubes estrangeiros se tornaram verdadeiros "fornecedores" recorrentes da Seleção Brasileira em Copas. Ao longo da história, determinadas equipes concentraram ciclos inteiros de protagonistas do Brasil em Mundiais.

O levantamento histórico que soma todas as Copas de 1930 a 2022 aponta um líder claro entre os clubes estrangeiros que mais cederam jogadores ao Brasil: a Inter de Milão. Logo atrás aparecem gigantes espanhóis como Barcelona e Real Madrid, além de outros tradicionais europeus.

A seguir, o ranking aproximado dos principais clubes estrangeiros que mais tiveram atletas convocados pela Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

Clubes estrangeiros que mais cederam jogadores para o Brasil em Copas do Mundo

1º – Inter de Milão (Itália)

12 jogadores

A Inter é o clube estrangeiro que mais cedeu atletas à Seleção Brasileira em Copas. Entre os principais nomes estão:

Ronaldo

Adriano

Júlio César

Dida

A força da Inter coincide especialmente com os ciclos de 1998, 2002 e 2006, quando o futebol italiano era um dos principais destinos dos craques brasileiros.

2º – FC Barcelona (Espanha)

11 jogadores

O Barcelona foi base de várias gerações recentes da Seleção. Entre os destaques:

Rivaldo

Ronaldinho

Dani Alves

Raphinha

O clube catalão teve forte presença nas Copas de 2002, 2010, 2014 e 2022.

3º – Real Madrid (Espanha)

10 jogadores

O Real Madrid também aparece com frequência nas listas de convocados:

Roberto Carlos

Kaká

Éder Militão

Vinícius Júnior

Especialmente nos anos 2000, o clube espanhol concentrou protagonistas do Brasil.

4º – AC Milan (Itália)

9 jogadores

O Milan teve grande relevância principalmente entre os anos 1990 e 2000:

Cafu

Kaká

Ronaldinho

Dida

5º – Manchester United (Inglaterra)

8 jogadores

Com a ascensão da Premier League, clubes ingleses passaram a dominar as convocações recentes. No caso do United, nomes como:

Casemiro

Fred

Antony

reforçam essa presença.

Evolução do Brasil ao longo das Copas

Década de 1990: Predomínio do futebol italiano, com Inter e Milan concentrando estrelas brasileiras. 2002: Forte presença de Barcelona e Real Madrid no elenco campeão. 2010–2014: Consolidação dos clubes espanhóis como polos de brasileiros convocados. 2022: Domínio da Premier League; 12 jogadores atuavam na Inglaterra, distribuídos entre Manchester United, Liverpool, Arsenal e outros.

Comparação com clubes do Brasil

Para efeito de contexto histórico, clubes brasileiros ainda lideram no acumulado geral de convocados em Copas. Equipes como Botafogo de Futebol e Regatas, São Paulo Futebol Clube e Clube de Regatas do Flamengo aparecem à frente no ranking total.

No entanto, quando o recorte considera apenas clubes estrangeiros, a liderança histórica pertence à Inter de Milão — reflexo da internacionalização do futebol brasileiro nas últimas décadas.