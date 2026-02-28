Presidente da Federação do Irã põe em xeque participação do país na Copa após ataques
Mehdi Taj revela paralisação do futebol profissional no país
- Matéria
- Mais Notícias
Presidente da Federação do Irã, Mehdi Taj colocou em xeque a participação do país na Copa do Mundo de 2026. Em meio aos ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel, o mandatário não vê um cenário favorável para a ida da seleção à América do Norte.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Com o que ocorreu hoje e com esse ataque dos Estados Unidos, é improvável que possamos olhar com esperança a Copa do Mundo, mas os chefes do esporte são os que devem decidir sobre isso - disse em entrevista ao canal Teherán.
Por conta da escalada dos conflitos, Mehdi Taj confirmou que o Campeonato Iraniano foi suspenso e sem perspectivas de retorno. Segundo o "Marca", um jogador espanhol que atua no país do Oriente Médio está em Madri, enquanto outros dois tentam deixar o Irã.
Na Copa do Mundo, o Irã está classificado e irá enfrentar Nova Zelândia, Bélgica e Egito, pelo Grupo G. Os dois primeiros confrontos estão marcados para Los Angeles, enquanto o último duelo da chave será em Seattle.
Fifa se pronuncia sobre ataques no Irã e Copa do Mundo
Secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom comentou sobre a escalada dos conflitos no Oriente Médio, mas não deu uma solução no cenário do futebol. O dirigente não comentou sobre como a situação do Irã pode afetar a Copa do Mundo.
- Li as notícias esta manhã da mesma forma que vocês. Tivemos uma reunião hoje e é prematuro comentar em detalhes, mas acompanharemos os desdobramentos de todas as questões ao redor do mundo. Continuaremos a nos comunicar, como sempre fazemos, com os três governos anfitriões, como ocorre em qualquer circunstância. Todos estarão seguros - disse Grafstrom, em assembleia anual da International Football Association Board (IFAB).
Os Estados Unidos sediarão a maioria dos jogos da Copa do Mundo, mas tem um conflito aberto com o Irã, que está classificado para o torneio da Fifa. No entanto, não existe nenhuma decisão que altere o início da competição ou sobre a participação dos classificados ao Mundial.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias