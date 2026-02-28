menu hamburguer
Futebol Internacional

Presidente da Federação do Irã põe em xeque participação do país na Copa após ataques

Mehdi Taj revela paralisação do futebol profissional no país

Dia 28/02/2026
Manifestantes condenam guerra no Irã em protesto realizado em Washington DC, nos Estados Unidos
Presidente da Federação do Irã, Mehdi Taj colocou em xeque a participação do país na Copa do Mundo de 2026. Em meio aos ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel, o mandatário não vê um cenário favorável para a ida da seleção à América do Norte.

- Com o que ocorreu hoje e com esse ataque dos Estados Unidos, é improvável que possamos olhar com esperança a Copa do Mundo, mas os chefes do esporte são os que devem decidir sobre isso - disse em entrevista ao canal Teherán.

Por conta da escalada dos conflitos, Mehdi Taj confirmou que o Campeonato Iraniano foi suspenso e sem perspectivas de retorno. Segundo o "Marca", um jogador espanhol que atua no país do Oriente Médio está em Madri, enquanto outros dois tentam deixar o Irã.

Na Copa do Mundo, o Irã está classificado e irá enfrentar Nova Zelândia, Bélgica e Egito, pelo Grupo G. Os dois primeiros confrontos estão marcados para Los Angeles, enquanto o último duelo da chave será em Seattle.

Fifa se pronuncia sobre ataques no Irã e Copa do Mundo

Secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom comentou sobre a escalada dos conflitos no Oriente Médio, mas não deu uma solução no cenário do futebol. O dirigente não comentou sobre como a situação do Irã pode afetar a Copa do Mundo.

- Li as notícias esta manhã da mesma forma que vocês. Tivemos uma reunião hoje e é prematuro comentar em detalhes, mas acompanharemos os desdobramentos de todas as questões ao redor do mundo. Continuaremos a nos comunicar, como sempre fazemos, com os três governos anfitriões, como ocorre em qualquer circunstância. Todos estarão seguros - disse Grafstrom, em assembleia anual da International Football Association Board (IFAB).

Os Estados Unidos sediarão a maioria dos jogos da Copa do Mundo, mas tem um conflito aberto com o Irã, que está classificado para o torneio da Fifa. No entanto, não existe nenhuma decisão que altere o início da competição ou sobre a participação dos classificados ao Mundial.

Ao lado de Infantino, Donald Trump recebe Prêmio Fifa da Paz
Ao lado de Infantino, Donald Trump recebe Prêmio Fifa da Paz (Foto: Stephanie Scarbrough/AFP)

