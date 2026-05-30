Após bater na trave no ciclo anterior, o Panamá fez uma reta final irretocável nas Eliminatórias da Concacaf para carimbar o passaporte rumo à sua segunda Copa do Mundo. Longe de ser apenas um coadjuvante simpático como em 2018, o Panamá chega respaldado por campanhas históricas na Copa Ouro e na Copa América, disposto a provar que a evolução de seu futebol é uma realidade palpável.

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🌍 Cenário: como o Panamá chega à Copa?

A seleção do Panamá chega ao Mundial em seu ápice técnico e tático. Sob a batuta de uma comissão técnica europeia de longo prazo, a equipe deixou para trás o futebol puramente físico e ganhou muita imposição técnica. Com vitórias marcantes no ciclo e alcançando as finais continentais da Concacaf, os panamenhos caíram no Grupo L da Copa, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana. A meta declarada é competir de igual para igual e buscar pontos inéditos para carimbar uma classificação histórica ao mata-mata.

📈 Melhor campanha em Copas

O Panamá disputou o torneio uma única vez, na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Naquela ocasião, a equipe pagou o preço da inexperiência e acabou eliminada na fase de grupos com três derrotas (para Bélgica, Inglaterra e Tunísia), terminando na última colocação geral.

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✨ Fato curioso: o gol mais comemorado que uma classificação

Mesmo com as goleadas sofridas em 2018, os panamenhos protagonizaram uma das cenas mais puras da história dos Mundiais. No jogo contra a Inglaterra, quando perdiam por 6 a 0, o veterano zagueiro Felipe Baloy aproveitou um cruzamento e marcou o primeiro gol da história do país em Copas. A torcida e os jogadores comemoraram no estádio como se tivessem ganho o título mundial, o que serviu como uma lição de paixão e orgulho nacional.

Kadir, do Botafogo, brilhou com a camisa da seleção do Panamá (Foto: Aizar Raldes/AFP)

⚡ O cara do time: Adalberto Carrasquilla

O verdadeiro maestro e a estrela da companhia. Adalberto "Coco" Carrasquilla chega à Copa do Mundo consolidado como um dos meio-campistas mais talentosos e valorizados das Américas. Eleito o melhor jogador da Copa Ouro de 2023, o meia dita totalmente o ritmo do Panamá: esbanja uma visão de jogo periférica invejável, qualidade absurda nos passes longos e uma capacidade única de clarear jogadas sob pressão. Se o Panamá sonha em surpreender os gigantes, a bola precisa passar pelos pés de Carrasquilla.

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👁️ Fique de olho: José Córdoba

A retaguarda panamenha encontrou segurança no jovem José Córdoba. Com apenas 24 anos e brilhando no futebol europeu com a camisa do Norwich City, da Inglaterra, o zagueiro é o pilar físico e técnico da defesa de Christiansen. Dono de uma velocidade impressionante para cobrir as costas dos laterais e muita firmeza nos duelos um contra um, Córdoba chega à Copa altamente valorizado e pronto para travar batalhas pesadas contra os atacantes da Premier League e da escola croata.

👨‍🏫 Quem é o treinador do Panamá?

O grande arquiteto da modernização do futebol panamenho é o dinamarquês Thomas Christiansen. No comando da seleção desde agosto de 2020, o ex-atacante (com raízes na base do Barcelona) é o técnico com mais jogos na história do país. Christiansen mudou completamente a mentalidade dos Canaleros, implementando um estilo de jogo europeu baseado na posse de bola, saídas qualificadas desde a defesa e muita aproximação no meio-campo, sendo o grande fiador da evolução do elenco.

📅 Agenda do Panamá na Copa do Mundo

Gana x Panamá

⚽ Fase de grupos (Grupo L);

📅 17 de junho, quarta-feira, às 20h (de Brasília);

🏟️ BMO Field Stadium, Toronto, CAN.

Panamá x Croácia

⚽ Fase de grupos (Grupo L);

📅 23 de junho, terça-feira, às 20h (de Brasília);

🏟️ BMO Field Stadium, Toronto, CAN.

Panamá x Inglaterra

⚽ Fase de grupos (Grupo L);

📅 27 de junho, sábado, às 18h (de Brasília);

🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey/ Nova York, EUA.

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