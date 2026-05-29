A Argentina que desembarca na Copa do Mundo de 2026 já não carrega aquele fantasma do jejum que a perseguia antes do Catar. Pelo contrário: leve, extremamente competitiva e amplamente dominante no cenário sul-americano e mundial, a equipe de Lionel Scaloni provou que sabe vencer e, acima de tudo, sabe sofrer. Com uma mistura perfeita entre heróis de 2022 e jovens talentos famintos que explodiram na Europa, os argentinos chegam com um único objetivo: buscar a quarta estrela e cravar de vez essa geração na eternidade.

continua após a publicidade

Para você acompanhar a defesa do título da Albiceleste, o Lance! apresenta o guia completo da seleção.

➡️ Quem foi convocado pela seleção Argentina para a Copa do Mundo? Veja lista

🌍 Cenário: como a Argentina chega à Copa?

A seleção argentina chega ao Mundial no topo da cadeia alimentar do futebol. Após conquistar o mundo em 2022 e manter a hegemonia com mais um título de Copa América, a seleção sobrou nas Eliminatórias da Conmebol, carimbando a vaga sem sustos e liderando a tabela de ponta a ponta. A "Scaloneta" evoluiu: deixou de ser um time que dependia exclusivamente do brilho de seu camisa 10 para se transformar em uma máquina tática coletiva, em que a posse de bola e a agressividade sem ela sufocam qualquer adversário.

📈 Melhor campanha em Copas

A Argentina é tricampeã do mundo (1978, 1986 e 2022). A última e mais marcante conquista aconteceu no Catar, onde, após uma das finais mais espetaculares de todos os tempos contra a França, a Albiceleste venceu nos pênaltis para coroar a genialidade de Lionel Messi e quebrar um jejum de 36 anos sem a taça.

continua após a publicidade

➡️ Veja onde o Brasil e as outras seleções vão treinar na Copa do Mundo

✨ Fato curioso: pacto de Tilcara e o fim da "maldição"

Durante décadas, os argentinos acreditaram fielmente na "Maldição de Tilcara". Reza a lenda que, antes da Copa de 1986, a seleção de Carlos Bilardo treinou na cidade de Tilcara, no norte do país, e os jogadores prometeram à Virgem de Copacabana que voltariam para agradecer se fossem campeões. Eles ganharam a Copa, mas nunca voltaram.

A seleção passou 36 anos sem vencer o Mundial, batendo na trave em vices dolorosos (1990 e 2014). O tabu só foi enterrado em 2022, sob o comando de um elenco que garantiu que o único pacto existente era o de dar a tudo de si em campo.

continua após a publicidade

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.=

⚡ O cara do time: Lionel Messi

Não há como ser diferente. Mesmo caminhando para os 39 anos e jogando em um ritmo fisicamente mais cadenciado, Lionel Messi continua sendo o sol em torno do qual todo o futebol argentino orbita. Em sua provável última Copa do Mundo, o maior vencedor de Bolas de Ouro da história joga sem a pressão de antes, o que o torna ainda mais perigoso. Seus passes milimétricos, cobranças de falta cirúrgicas e a capacidade genial de clarear uma jogada em um palmo de campo continuam sendo a principal arma da Argentina para decidir partidas no mais alto nível.

Lionel Messi em ação pela Argentina. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

👁️ Fique de olho: Enzo Fernández

Se na última Copa ele foi a grande revelação, agora Enzo Fernández chega ao Mundial com o status de pilar incontestável e cérebro do meio-campo argentino. O volante do Chelsea é a definição do meio-campista moderno: combina resistência à pressão adversária com uma qualidade rara para quebrar linhas por meio de passes longos e lançamentos milimétricos.

Sob as ordens de Scaloni, Enzo é quem dita o ritmo da Scaloneta, limpando as jogadas na saída de bola e deixando o terreno livre para os homens de frente brilharem. O sucesso da Argentina na defesa do título passa diretamente pela sua capacidade de controlar o meio de campo.

Enzo Fernández em ação pela Argentina durante a Copa de 2022. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

👨‍🏫 Quem é o treinador da Argentina?

O comandante é o cerebral Lionel Scaloni. Inicialmente contratado como interino sob desconfiança da imprensa local, o técnico de 48 anos calou o mundo ao construir a "Scaloneta". Scaloni é um camaleão tático: estuda os adversários minuciosamente e não tem medo de mudar o esquema ou barrar titulares históricos de um jogo para o outro se a estratégia exigir. Ele devolveu à Argentina a mentalidade de clube, criando um vestiário focado e sem vaidades.

Argentina comemora gol nas Eliminatórias contra o Brasil (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

➡️ Rayan revela nervosismo ao conhecer Neymar na Seleção: 'Deu até uma tremidinha'

📅 Agenda da Argentina na Copa do Mundo

Argentina x Argélia

⚽ Fase de grupos (Grupo J);

📅 16 de junho, terça-feira, às 22h (de Brasília);

🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas City, EUA.

Argentina x Áustria

⚽ Fase de grupos (Grupo J);

📅 22 de junho, segunda-feira, às 14h (de Brasília);

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles, EUA.

Nova Zelândia x Bélgica

⚽ Fase de grupos (Grupo J);

📅 27 de junho, sábado, às 00h (de Brasília);

🏟️ BC Place Stadium, Vancouver, CAN.

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte