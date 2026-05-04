De pista de F1 a palco da Seleção: estádio da Copa em Miami vive transformação em 24 horas
Hard Rock Stadium recebe enormes eventos esportivos em sequência
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Após sediar o GP de Fórmula 1 no último fim de semana, o Hard Rock Stadium em Miami, iniciou uma operação que envolve mais de 4 mil profissionais trabalhando 24 horas por dia. O objetivo: transformar a área que serviu de "vila das equipes" da F1 em um gramado perfeito para receber sete jogos da Copa do Mundo, incluindo o duelo entre Brasil e Escócia.
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O desafio logístico é grande. Desde janeiro, o local já foi arena de futebol americano universitário, quadra central de tênis (Miami Open) e circuito de automobilismo. Agora, entra na fase final de preparação para a Copa do Mundo.
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Cronograma da transformação: 14 dias para mudar tudo
Diferente de outros estádios que são exclusivos para futebol, o Hard Rock Stadium opera em um sistema de montagem e desmontagem contínua. Segundo o planejamento da administração, a transição atual é a mais crítica:
Ocupação F1: Durante o GP, a parte interna do campo abrigou as hospitalidades das escuderias.
A Transição: São apenas 14 dias para desmontar toda a infraestrutura da Fórmula 1 e realizar a instalação completa do gramado da Fifa.
Mão de obra: O processo funciona sete dias por semana, sem interrupções.
A solução para o gramado não sofrer com o asfalto e as tendas da F1 é tecnológica. O proprietário do estádio, o bilionário Stephen M. Ross, utiliza uma fazenda própria de 323 mil m² próxima a West Palm Beach para cultivar a grama.
O gramado que Messi, Vini Jr e outras estrelas pisarão já está pronto. Ele será transportado por caminhões e montado como um "tapete" sobre a base do estádio assim que a estrutura da F1 for removida. Esse mesmo modelo foi testado com sucesso no Mundial de Clubes de 2025.
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O Brasil em Miami na Copa do Mundo
Rebatizado temporariamente como Miami Stadium por questões comerciais da Fifa, o local será o palco do Brasil na terceira rodada da fase de grupos. O estádio, que já recebeu um público recorde de 17 mil pessoas no tênis este ano, espera lotação máxima de 65 mil torcedores para os jogos do Mundial.
Além de Brasil x Escócia, o estádio receberá confrontos decisivos das quartas de final e a disputa pelo terceiro lugar da Copa.
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