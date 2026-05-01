Carrasco do Brasil em Copas anuncia aposentadoria após o Mundial de 2026

O futebol se despede de um personagem icônico em Copas do Mundo. O goleiro Guillermo Ochoa confirmou que irá pendurar as luvas e encerrar sua carreira profissional logo após a disputa do Mundial de 2026. A notícia, antecipada pelo jornalista Fabrizio Romano e compartilhada pelo próprio atleta, marca o fim de uma era para a seleção mexicana e para os torcedores brasileiros, que guardam na memória atuações memoráveis do arqueiro contra o Brasil.

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Atualmente no AEL Limassol, do Chipre, o veterano chega aos 40 anos com possibilidade de ser convocado para seleção após a lesão de Malagón, que vinha sendo titular. Se entrar em campo, ele se isolará como um dos recordistas históricos com seis participações em Copas, ao lado de nomes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

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O dia em que o Ochoa "parou" o Brasil

Em reflexão sobre sua trajetória, o goleiro não hesitou em apontar a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, como o momento que mudou sua vida. O empate em 0 a 0 contra a Seleção Brasileira, em Fortaleza, onde ele realizou defesas consideradas impossíveis, foi o ponto de virada de sua carreira internacional.

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— Acho que foi no Mundial de 2014 que minha fama se consolidou. Como terminou 0 a 0 e eu fui o melhor em campo, todo mundo falou de mim. Foi um ponto de virada, mudou a minha vida — afirmou o arqueiro em entrevista à revista So Foot. Para ele, a reputação de ser um "jogador de Copa" é um orgulho: — A Copa é a história do futebol. Se dizem que sou um jogador de Copa, eu agradeço.

O mexicano já faz parte do seleto grupo de jogadores com cinco Mundiais no currículo, ao lado de lendas como Lothar Matthäus e Gianluigi Buffon. Além do legado estatístico, ele carrega o mérito de ter sido o primeiro goleiro de seu país a jogar na Europa.

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A despedida em 2026, jogando em casa e diante de sua torcida, será o capítulo final perfeito para Ochoa.

Foto: AFP

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