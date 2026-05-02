A Copa do Mundo de 2026 inaugura um novo patamar logístico. Com 48 seleções e 104 partidas espalhadas por três países, o torneio exigiu que a Fifa estruturasse uma grade complexa. Para o torcedor no Brasil, o hábito de ver jogos em horários fixos dará lugar a uma janela variada que se estende da hora do almoço até o início da madrugada.

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O Lance! explica como funciona essa divisão e o que você precisa saber para não perder nenhum confronto.

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🌎 O quebra-cabeça dos fusos horários

Diferente das edições recentes, as partidas serão distribuídas por quatro zonas principais de horário na América do Norte. Como o Brasil (Brasília/BRT) opera no fuso UTC-3, a variação para o torcedor brasileiro será constante:

Costa Leste (ex: Miami, Nova York): 1 hora a menos de diferença para Brasília.

Região Central (ex: Dallas, Chicago): 2 horas a menos de diferença para Brasília.

México/Central (ex: Cidade do México): 3 horas a menos de diferença para Brasília.

Costa Oeste (ex: Los Angeles, Vancouver): 4 horas a menos de diferença para Brasília.

Essa disparidade significa que a maioria dos confrontos cairá em faixas vespertinas e noturnas por aqui. Embora evite o cenário de jogos durante a madrugada, comum em Copas na Ásia, o torcedor terá que lidar com partidas que terminam após a 1h da manhã, dependendo da sede.

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Seleção Brasileira comemora vitória sobre a Croácia por 3 a 1 (Foto: Julio Aguilar/Getty Images via AFP)

📈 A estratégia da Fifa: Audiência e Descanso

Para dar conta deste "tabuleiro", a Fifa levou em conta três pilares principais para definir a grade:

➡️ Diferença de fusos: evitar que jogos comecem muito cedo ou muito tarde para o público local;

➡️ Descanso dos atletas: garantir o intervalo mínimo entre as viagens continentais;

➡️ Maximização da audiência global: criar janelas que sejam atrativas simultaneamente para o mercado norte-americano, o período vespertino em alguns países como Brasil e o horário nobre na Europa.

Nas fases eliminatórias, o foco se volta para os grandes estádios dos Estados Unidos, concentrando as partidas no fim de tarde e início da noite local, o que mantém a bola rolando em horários de pico de audiência em todo o continente americano.

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🗓️ Janelas de horários (Brasília) da Copa do Mundo

Dependendo do dia e da fase da competição, os jogos podem começar em qualquer uma dessas janelas:

Tarde: 13h, 14h, 16h, 17h e 18h.

Noite: 19h, 20h, 20h30, 21h e 21h30.

Noite/Madrugada: 22h, 23h, 0h e 1h.

Tabela de jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo:

13/06/2026 (sábado) – Brasil × Marrocos – 19h (Brasília) – MetLife Stadium (Nova Jersey)

19/06/2026 (sexta-feira) – Brasil × Haiti – 21h30 (Brasília) – Lincoln Financial Field (Filadélfia)

24/06/2026 (quarta-feira) – Brasil × Escócia – 19h (Brasília) – Hard Rock Stadium (Miami)

Como acompanhar?

Pela grande variedade de horários, o planejamento será a chave. O Lance! facilitará esse processo com o serviço diário informando os jogos e horários, trazendo o detalhamento de cada partida, onde assistir e o fuso específico de cada sede.

Diferente de 2022, onde o ritmo era previsível, 2026 será a Copa da conveniência logística: haverá futebol do início da tarde até a madrugada.

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

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