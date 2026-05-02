Agenda da Copa do Mundo 2026: Entenda a variação de horários e não perca nenhum jogo
Com 104 partidas e sedes em três países, Mundial terá janelas que variam das 13h até a madrugada
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A Copa do Mundo de 2026 inaugura um novo patamar logístico. Com 48 seleções e 104 partidas espalhadas por três países, o torneio exigiu que a Fifa estruturasse uma grade complexa. Para o torcedor no Brasil, o hábito de ver jogos em horários fixos dará lugar a uma janela variada que se estende da hora do almoço até o início da madrugada.
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O Lance! explica como funciona essa divisão e o que você precisa saber para não perder nenhum confronto.
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🌎 O quebra-cabeça dos fusos horários
Diferente das edições recentes, as partidas serão distribuídas por quatro zonas principais de horário na América do Norte. Como o Brasil (Brasília/BRT) opera no fuso UTC-3, a variação para o torcedor brasileiro será constante:
Costa Leste (ex: Miami, Nova York): 1 hora a menos de diferença para Brasília.
Região Central (ex: Dallas, Chicago): 2 horas a menos de diferença para Brasília.
México/Central (ex: Cidade do México): 3 horas a menos de diferença para Brasília.
Costa Oeste (ex: Los Angeles, Vancouver): 4 horas a menos de diferença para Brasília.
Essa disparidade significa que a maioria dos confrontos cairá em faixas vespertinas e noturnas por aqui. Embora evite o cenário de jogos durante a madrugada, comum em Copas na Ásia, o torcedor terá que lidar com partidas que terminam após a 1h da manhã, dependendo da sede.
📈 A estratégia da Fifa: Audiência e Descanso
Para dar conta deste "tabuleiro", a Fifa levou em conta três pilares principais para definir a grade:
➡️ Diferença de fusos: evitar que jogos comecem muito cedo ou muito tarde para o público local;
➡️ Descanso dos atletas: garantir o intervalo mínimo entre as viagens continentais;
➡️ Maximização da audiência global: criar janelas que sejam atrativas simultaneamente para o mercado norte-americano, o período vespertino em alguns países como Brasil e o horário nobre na Europa.
Nas fases eliminatórias, o foco se volta para os grandes estádios dos Estados Unidos, concentrando as partidas no fim de tarde e início da noite local, o que mantém a bola rolando em horários de pico de audiência em todo o continente americano.
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🗓️ Janelas de horários (Brasília) da Copa do Mundo
Dependendo do dia e da fase da competição, os jogos podem começar em qualquer uma dessas janelas:
Tarde: 13h, 14h, 16h, 17h e 18h.
Noite: 19h, 20h, 20h30, 21h e 21h30.
Noite/Madrugada: 22h, 23h, 0h e 1h.
Tabela de jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo:
13/06/2026 (sábado) – Brasil × Marrocos – 19h (Brasília) – MetLife Stadium (Nova Jersey)
19/06/2026 (sexta-feira) – Brasil × Haiti – 21h30 (Brasília) – Lincoln Financial Field (Filadélfia)
24/06/2026 (quarta-feira) – Brasil × Escócia – 19h (Brasília) – Hard Rock Stadium (Miami)
Como acompanhar?
Pela grande variedade de horários, o planejamento será a chave. O Lance! facilitará esse processo com o serviço diário informando os jogos e horários, trazendo o detalhamento de cada partida, onde assistir e o fuso específico de cada sede.
Diferente de 2022, onde o ritmo era previsível, 2026 será a Copa da conveniência logística: haverá futebol do início da tarde até a madrugada.
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