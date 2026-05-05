Os maiores artilheiros da Espanha na história das Copas do Mundo

Para descobrir quem é o maior artilheiro da seleção da Espanha na história das Copas do Mundo, a resposta é unânime: David Villa, o "El Guaje". Com 9 gols marcados em três edições do torneio (2006, 2010 e 2014), o ex-atacante do Valencia e Barcelona se isolou no topo do ranking e se tornou o principal símbolo ofensivo da era mais vitoriosa da La Roja. O Lance! lista os maiores artilheiros da seleção da Espanha na história das Copas do Mundo.

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O recorde de Villa não foi construído por acaso, mas por uma combinação de eficiência letal, posicionamento perfeito na área e capacidade de decidir jogos grandes. Ele é, até hoje, o maior artilheiro geral da seleção espanhola, com 59 gols em 98 partidas oficiais, até ser superado por Álvaro Morata em 2023. No recorte específico de Copas do Mundo, porém, sua liderança permanece absoluta, com uma margem confortável sobre os perseguidores.

A Espanha tem um histórico de 16 participações em Mundiais desde 1934, com campanhas marcantes como o quarto lugar de 1950 e o título de 2010. Villa brilhou na fase de ouro (2008-2012), período em que a seleção conquistou Euro, Mundial e outra Euro consecutiva. Seus gols em Copas representam não só números, mas momentos decisivos que ajudaram a La Roja a se tornar uma potência global.

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Os maiores artilheiros da seleção da Espanha na história das Copas do Mundo

A construção do recorde de David Villa

Villa estreou em Copas na edição de 2006, na Alemanha, onde marcou 3 gols na fase de grupos. Apesar da eliminação nas oitavas para a França, ele já mostrava seu potencial como referência ofensiva.

O verdadeiro ponto alto veio em 2010, na África do Sul. Na campanha do primeiro título mundial da Espanha, Villa foi o artilheiro da equipe com 5 gols — metade da produção total da La Roja no torneio. Entre eles, o gol histórico contra a Alemanha nas semifinais, em um contra-ataque fulminante, e o tento na final contra a Holanda, que abriu o placar na prorrogação. Sua performance dividiu a Chuteira de Ouro com Thomas Müller, Wesley Sneijder e Diego Forlán, todos com 5 gols.

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Em 2014, no Brasil, Villa fez mais 1 gol contra a Austrália na estreia, fechando seu ciclo em Mundiais com 9 tentos. Sua saída precoce do torneio por lesão marcou o fim de uma era, mas deixou um legado inigualável.

O ranking histórico dos goleadores da Espanha

O ranking de artilheiros da Espanha em Copas do Mundo reflete a evolução do futebol nacional, com destaque para a era moderna e ídolos históricos.

David Villa — 9 gols

Edições: 2006 (3 gols), 2010 (5 gols), 2014 (1 gol)

Villa é o líder absoluto e artilheiro da Copa de 2010, onde marcou 62% dos gols espanhóis (5 de 8). Destaques incluem o único gol das semifinais contra Alemanha e o da final contra Holanda.

bbc

Emilio Butragueño — 5 gols

Edição: 1986 (todos os 5 gols)

O "Penta" brilhou no México, com hat-trick contra Dinamarca (5-1) e mais dois contra Bélgica e Marrocos. Foi peça-chave da Espanha que chegou às quartas.

Fernando Hierro — 5 gols

Edições: 1994 (2), 1998 (1), 2002 (2)

Zagueiro goleador, especialista em faltas e pênaltis, Hierro foi capitão e referência, marcando em três Copas consecutivas.

Raúl González — 5 gols

Edições: 1998 (1), 2002 (3), 2006 (1)

O eterno ídolo do Real Madrid distribuiu gols em três Mundiais, incluindo dois contra Irlanda em 2002 e um contra Ucrânia em 2006.

Fernando Morientes — 5 gols

Edições: 1998 (2), 2002 (3)

Centroavante clássico, marcou hat-trick contra Eslovênia em 2002 e mais dois contra Paraguai em 1998.

Outros notáveis com 4 gols:

Telmo Zarra: 1950 (4 gols) Míchel: 1990 (4 gols). Fernando Torres: 2006 (3) e 2014 (1).

Quem pode ameaçar o trono?

Álvaro Morata tem 3 gols (todos em 2022), mas para 2026, Lamine Yamal, Ferran Torres e Nico Williams são as principais esperanças da nova geração para escalar o ranking. Yamal já mostra faro de gol precoce, enquanto Torres tem experiência em Copas.