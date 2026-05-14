A Seleção Brasileira não terá os deslocamentos como ponto de muita preocupação na primeira fase da Copa do Mundo. Baseada em Nova Jersey e com jogos marcados para a própria região, para a Filadélfia e para Miami, a equipe de Carlo Ancelotti irá percorrer cerca de 1,85 mil quilômetros para a disputa dos três primeiros jogos, distância menor do que mais da metade das seleções do Mundial — os cálculos consideram somente os percursos de ida.

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A proximidade com os locais dos jogos é tão visível que apenas a partida derradeira pelo Grupo C, diante da Escócia, em 24 de junho, demandará viagem de avião. A distância, de 1,7 mil km, é a mesma de um voo de Porto Alegre a Belo Horizonte. Para a estreia, diante do Marrocos, e para o confronto com o Haiti, pela segunda rodada, o Brasil fará os trajetos de ônibus — a Filadélfia fica a 150 quilômetros de Nova Jersey.

Os 1,85 mil quilômetros colocam o Brasil como sétimo cabeça de chave com percurso mais longo, atrás de Canadá (3,35 mil), Bélgica (3,3 mil), Estados Unidos (3,1 mil), Inglaterra (2,77 mil), Alemanha (2,6 mil) e Espanha (2,3mil ). Finalistas da última Copa do Mundo, França (540 km) e Argentina (740) têm os menores deslocamentos entre as seleções favoritas.

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Considerando todas as 48 seleções, a líder em deslocamento será a Bósnia e Herzegovina, que terá de percorrer mais de 5 mil km para disputar os três jogos pelo Grupo A. A seleção europeia irá enfrentar o Canadá em Toronto, a Suíça em Los Angeles, e o Catar em Seattle.

Seleção Brasileira pegará avião apenas para Miami na primeira fase da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasil mira liderança para viajar menos na Copa do Mundo

Além de teoricamente cruzar com adversário menos forte no primeiro playoff, a Seleção Brasileira quer terminar em primeiro lugar no Grupo C para ter menos distâncias a percorrer no mata-mata.

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Caso avance em primeiro na chave, o caminho do Brasil até a final passa por Houston, Nova Jersey, Miami e Atlanta, com novo retorno a Nova Jersey. Se for segunda colocada, a Seleção fará o primeiro mata-mata em Guadalupe, no México, e depois terá jogos em Houston, Boston e Dallas antes da decisão em Nova Jersey.

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