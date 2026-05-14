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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Seis cabeças de chave terão deslocamentos maiores que o Brasil na 1ª fase da Copa

Brasil fará uma única viagem de avião para os três primeiros jogos

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/05/2026
11:43
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Trajetos de dois jogos do Brasil na primeira fase serão feitos de ônibus (Foto: Pedro Brandão/Lance!)
imagem cameraTrajetos de dois jogos do Brasil na primeira fase serão feitos de ônibus (Foto: Pedro Brandão/Lance!)
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A Seleção Brasileira não terá os deslocamentos como ponto de muita preocupação na primeira fase da Copa do Mundo. Baseada em Nova Jersey e com jogos marcados para a própria região, para a Filadélfia e para Miami, a equipe de Carlo Ancelotti irá percorrer cerca de 1,85 mil quilômetros para a disputa dos três primeiros jogos, distância menor do que mais da metade das seleções do Mundial — os cálculos consideram somente os percursos de ida.

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A proximidade com os locais dos jogos é tão visível que apenas a partida derradeira pelo Grupo C, diante da Escócia, em 24 de junho, demandará viagem de avião. A distância, de 1,7 mil km, é a mesma de um voo de Porto Alegre a Belo Horizonte. Para a estreia, diante do Marrocos, e para o confronto com o Haiti, pela segunda rodada, o Brasil fará os trajetos de ônibus — a Filadélfia fica a 150 quilômetros de Nova Jersey.

Os 1,85 mil quilômetros colocam o Brasil como sétimo cabeça de chave com percurso mais longo, atrás de Canadá (3,35 mil), Bélgica (3,3 mil), Estados Unidos (3,1 mil), Inglaterra (2,77 mil), Alemanha (2,6 mil) e Espanha (2,3mil ). Finalistas da última Copa do Mundo, França (540 km) e Argentina (740) têm os menores deslocamentos entre as seleções favoritas.

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Considerando todas as 48 seleções, a líder em deslocamento será a Bósnia e Herzegovina, que terá de percorrer mais de 5 mil km para disputar os três jogos pelo Grupo A. A seleção europeia irá enfrentar o Canadá em Toronto, a Suíça em Los Angeles, e o Catar em Seattle.

Seleção Brasileira pegará avião apenas para Miami na primeira fase da Copa do Mundo
Seleção Brasileira pegará avião apenas para Miami na primeira fase da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasil mira liderança para viajar menos na Copa do Mundo

Além de teoricamente cruzar com adversário menos forte no primeiro playoff, a Seleção Brasileira quer terminar em primeiro lugar no Grupo C para ter menos distâncias a percorrer no mata-mata.

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Caso avance em primeiro na chave, o caminho do Brasil até a final passa por Houston, Nova Jersey, Miami e Atlanta, com novo retorno a Nova Jersey. Se for segunda colocada, a Seleção fará o primeiro mata-mata em Guadalupe, no México, e depois terá jogos em Houston, Boston e Dallas antes da decisão em Nova Jersey.

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