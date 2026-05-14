Vasco tem trio em pré-lista da Colômbia para a Copa do Mundo

O Vasco tem três representantes na pré-lista da seleção da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Néstor Lorenzo enviou uma relação inicial com 55 jogadores, e os vascaínos Andrés Gómez, Carlos Cuesta e Johan Rojas estão entre os nomes cotados para disputar o torneio.

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Entre os três, quem aparece com maiores chances de figurar na convocação final é Andrés Gómez. Um dos destaques do Vasco na temporada, o atacante esteve presente na última Data Fifa, em março, e entrou em campo nas duas partidas da seleção colombiana. O bom momento vivido no Cruz-Maltino aumenta a expectativa por uma vaga definitiva entre os 26 convocados.

Já Carlos Cuesta e Johan Rojas correm por fora na disputa. Apesar de integrarem a pré-lista, os dois ainda buscam maior espaço e sequência tanto no Vasco quanto na própria seleção.

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Andrés Gómez comemora gol do Vasco contra o São Paulo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Quem acabou ficando fora da relação foi Marino Hinestroza. Contratado no início da temporada cercado de expectativa, o atacante ainda passa por processo de adaptação ao futebol brasileiro. Na última quarta-feira (13), porém, Hinestroza teve sua melhor atuação desde que chegou ao clube e participou diretamente dos dois gols do empate diante do Paysandu.

Ao lado do Athletico Paranaense, que também teve três atletas incluídos na pré-lista, o Vasco é o clube brasileiro com mais representantes entre os nomes indicados por Lorenzo.

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A Colômbia está no Grupo K da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A estreia colombiana será no dia 17 de junho, contra o Uzbequistão, na Cidade do México. Depois, a equipe enfrenta a RD Congo, no dia 23, em Guadalajara, e encerra a fase de grupos diante de Portugal, no dia 27, em Miami.

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