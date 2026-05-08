Messi inclui Brasil entre favoritos ao título da Copa do Mundo

A menos de 40 dias para o início da Copa do Mundo, o atual campeão Lionel Messi revelou as suas expectativas para o torneio. Em entrevista ao canal Lo Del Pollo, o astro argentino listou as seleções que, em sua visão, chegam com mais força para a disputa: Brasil, França e Espanha.

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Mesmo diante do momento instável vivido pela Canarinho, o camisa 10 destacou que o peso da camisa e o talento individual brasileiro não podem ser ignorados.

— E o Brasil, embora há algum tempo não esteja no seu melhor momento, acho que sempre é candidato e tem jogadores para brigar em todas as competições oficiais — afirmou o capitão.

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O trono em disputa: França e Espanha no radar

Para Messi, franceses e espanhóis ocupam o topo da prateleira atual. Ele ressaltou que a França mantém um elenco de "altíssimo nível", enquanto a Espanha apresenta um jogo coletivo consolidado, colocando ambas um degrau acima em termos de preparação imediata.

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Argentina em busca do bi

Líder do Grupo D e atual detentora da taça, a Argentina vive um cenário de superação. Messi admitiu que a albiceleste lida com um elenco desgastado por lesões e falta de ritmo de jogo de peças-chave, mas apostou na união do vestiário para superar os obstáculos.

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— Quando o grupo está junto, é um grupo que compete, que sempre quer vencer e deixa tudo em campo. Sabemos que existem outros favoritos que chegam melhores em nível de grupo, mas esta Argentina sempre vai competir e dar o máximo — completou.

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O caminho rumo à glória

A jornada argentina rumo ao bicampeonato consecutivo começa oficialmente no dia 15 de junho, em Houston (EUA), contra o Japão. Além dos asiáticos, os atuais campeões terão Nigéria e Noruega pela frente na fase de grupos, com a meta inicial de garantir a classificação para as oitavas de final sem sustos.

Lionel Messi abraça Thiago Almada em jogo da Argentina (Foto: Luis Robayo / AFP)

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