Messi inclui Brasil entre favoritos ao título da Copa do Mundo
O ídolo nomeou a França, Espanha e Brasil como as seleções favoritas para o torneio
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A menos de 40 dias para o início da Copa do Mundo, o atual campeão Lionel Messi revelou as suas expectativas para o torneio. Em entrevista ao canal Lo Del Pollo, o astro argentino listou as seleções que, em sua visão, chegam com mais força para a disputa: Brasil, França e Espanha.
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Mesmo diante do momento instável vivido pela Canarinho, o camisa 10 destacou que o peso da camisa e o talento individual brasileiro não podem ser ignorados.
— E o Brasil, embora há algum tempo não esteja no seu melhor momento, acho que sempre é candidato e tem jogadores para brigar em todas as competições oficiais — afirmou o capitão.
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O trono em disputa: França e Espanha no radar
Para Messi, franceses e espanhóis ocupam o topo da prateleira atual. Ele ressaltou que a França mantém um elenco de "altíssimo nível", enquanto a Espanha apresenta um jogo coletivo consolidado, colocando ambas um degrau acima em termos de preparação imediata.
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Argentina em busca do bi
Líder do Grupo D e atual detentora da taça, a Argentina vive um cenário de superação. Messi admitiu que a albiceleste lida com um elenco desgastado por lesões e falta de ritmo de jogo de peças-chave, mas apostou na união do vestiário para superar os obstáculos.
— Quando o grupo está junto, é um grupo que compete, que sempre quer vencer e deixa tudo em campo. Sabemos que existem outros favoritos que chegam melhores em nível de grupo, mas esta Argentina sempre vai competir e dar o máximo — completou.
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O caminho rumo à glória
A jornada argentina rumo ao bicampeonato consecutivo começa oficialmente no dia 15 de junho, em Houston (EUA), contra o Japão. Além dos asiáticos, os atuais campeões terão Nigéria e Noruega pela frente na fase de grupos, com a meta inicial de garantir a classificação para as oitavas de final sem sustos.
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