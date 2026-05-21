México e Gana se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 16h (de Brasília), no Estádio Cuauhtémoc, no México, em amistoso preparatório visando à Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

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Ficha do jogo MEX GNA Campeonato Amistosos de seleções 2026 Data e Hora 22/05/2026, 23:00 Local Estadio Cuauhtémoc - Puebla Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O México entra em campo tentando aproveitar o apoio da torcida para ajustar os últimos detalhes antes da sequência da temporada internacional. A seleção mexicana aposta na experiência de Raúl Jiménez e na velocidade de Julián Quiñones para criar dificuldades à defesa adversária.

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Além disso, o técnico mexicano busca dar mais equilíbrio à equipe, principalmente no setor ofensivo, que deve contar também com a criatividade de Orbelín Pineda e Álvaro Fidalgo. Jogando em casa, os mexicanos querem mostrar força e ganhar confiança para os próximos compromissos rumo à Copa do Mundo.

Do outro lado, Gana chega motivada para mais um teste importante diante de uma seleção tradicional. A equipe africana aposta em um estilo de jogo intenso, físico e veloz, tentando transformar a partida em um duelo de alta intensidade.

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O meio-campista Thomas Partey segue como principal referência técnica da seleção ganesa, enquanto Jordan Ayew lidera o ataque com experiência internacional. A expectativa é de um time perigoso nos contra-ataques e forte nas disputas físicas.

A tendência é de um confronto aberto, com o México controlando mais a posse de bola e Gana explorando as transições rápidas. Mesmo sendo amistoso, o duelo promete clima competitivo e grande intensidade em campo.

Tudo sobre México x Gana (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

México 🆚 Gana

Amistoso Pré-Copa do Mundo

📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Cuauhtémoc, no México.

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢 México

José Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira, Orbelín Pineda e Álvaro Fidalgo; Brian Gutiérrez, Julián Quiñones e Raúl Jiménez.

Técnico: Javier Aguirre.

⚫ Gana

Benjamin Asare; Derrick Köhn, Kojo Peprah Oppong, Alexander Djiku e Jonas Adjetey; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey e Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Prince Adu e Jordan Ayew.

Técnico: Otto Addo.

México e Gana se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Arte/Lance!)

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