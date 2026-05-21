Campeão europeu com a Espanha faz homenagem a Neymar
Neymar foi convocado por Ancelotti e jogará a Copa do Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Na tarde desta quarta-feira (21), Nico Williams, jovem jogador do Bilbao que foi campeão europeu com a seleção espanhola, fez uma homenagem a Neymar Jr, em seu Instagram. O atleta publicou um "edit".
Mauro Cezar dispara contra convocação de Neymar na Seleção Brasileira
Fora de Campo
Vampeta aponta ausência de jogador do Palmeiras na Seleção Brasileira
Fora de Campo
Imprensa estrangeira se curva à volta de Neymar à Seleção Brasileira: ‘Última dança’
Futebol Internacional
Neymar, Messi e CR7 chegam à Copa em queda de valor de mercado
O vídeo consiste em uma criança perguntando ao camisa 10 do Santos se ele iria participar da Copa do Mundo, durante o programa "Altas Horas", depois, mostrando sua convocação e lances do craque com a camisa da Seleção.
Nico Williams deve disputar a Copa do Mundo com a seleção espanhola, o garoto está na pré-lista de convocados para o torneio. Em 2024, foi campeão da Eurocopa com a Espanha. Ao lado de Lamine Yamal, do Barcelona, Williams é visto como uma das maiores promessas da Espanha nesta "geração de ouro".
Neymar na Copa
O Brasil que irá em busca do Hexa na Copa do Mundo está definido e terá Neymar. Foi o que anunciou o técnico Carlo Ancelotti na pomposa convocação da Seleção para o Mundial, realizada no início da noite desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio. Veja quem são os 26 convocados!
➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e projete o caminho do Brasil para o Hexa
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Goleiros
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
- Matéria
- Mais Notícias