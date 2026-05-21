Campeão europeu com a Espanha faz homenagem a Neymar

Neymar foi convocado por Ancelotti e jogará a Copa do Mundo

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 21/05/2026
14:42
Neymar jogará a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/CBF)
Na tarde desta quarta-feira (21), Nico Williams, jovem jogador do Bilbao que foi campeão europeu com a seleção espanhola, fez uma homenagem a Neymar Jr, em seu Instagram. O atleta publicou um "edit".

O vídeo consiste em uma criança perguntando ao camisa 10 do Santos se ele iria participar da Copa do Mundo, durante o programa "Altas Horas", depois, mostrando sua convocação e lances do craque com a camisa da Seleção.

Nico Williams deve disputar a Copa do Mundo com a seleção espanhola, o garoto está na pré-lista de convocados para o torneio. Em 2024, foi campeão da Eurocopa com a Espanha. Ao lado de Lamine Yamal, do Barcelona, Williams é visto como uma das maiores promessas da Espanha nesta "geração de ouro".

Neymar na Copa

Brasil que irá em busca do Hexa na Copa do Mundo está definido e terá Neymar. Foi o que anunciou o técnico Carlo Ancelotti na pomposa convocação da Seleção para o Mundial, realizada no início da noite desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio. Veja quem são os 26 convocados!

Cafu compara Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. (Foto: Gabriela Biló/Folhapress)

Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

  1. Alisson (Liverpool)
  2. Ederson (Fenerbahçe)
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

  1. Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  2. Gabriel Magalhães (Arsenal)
  3. Bremer (Juventus)
  4. Danilo (Flamengo)
  5. Ibañez (Al-Ahli)
  6. Wesley (Roma)
  7. Douglas Santos (Zenit)
  8. Alex Sandro (Flamengo)
  9. Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)

