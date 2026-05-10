Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neo Química Arena pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os clubes vivem momentos diferentes na temporada e se encontram em partes distintas da tabela. O alvinegro foi para o confronto com a missão de se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o time treinado por Roger Machado chegou para o jogo ocupando a quarta colocação.

continua após a publicidade

➡️Corinthians x São Paulo: quem venceu mais o Majestoso?

O primeiro gol da partida foi marcado pela equipe mandante. Após a cobrança de escanteio do argentino Rodrigo Garro, na primeira trave, Raniele desviou e fez o gol para o Timão. Faltando quatro minutos para o fim da primeira etapa, Luciano marcou para o Soberano e empatou o jogo.

➡️Árbitro é agredido por pais e jogadores em jogo sub-14 em São Paulo

Aos sete minutos do segundo tempo, Matheuzinho colocou o Corinthians na frente novamente e, cinco minutos depois, Breno Bidon bateu colocado e ampliou a vantagem. Já na reta final, novamente o lateral corintiano marcou, mas dessa vez contra.

continua após a publicidade

Veja os gols:

Raniele marcou para o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

Corinthians x São Paulo: quem venceu mais o Majestoso?

O Corinthians x São Paulo é conhecido como o clássico Majestoso e sua importância no futebol brasileiro é indiscutível. São dois dos maiores clubes do país, com conquistas que atravessam décadas e influenciam diretamente a história do futebol nacional. No confronto direto, o Corinthians tem uma vantagem com 134 vitórias, enquanto o São Paulo venceu 115 jogos. Ao longo dos anos, também foram registrados 117 empates. Em termos de gols, o Corinthians marcou 517 vezes, enquanto o São Paulo balançou as redes 497 vezes.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja mais informações de Corinthians x São Paulo

CORINTHIANS X SÃO PAULO

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, SP

👁️ Onde assistir: Amazon Prime (streaming)

🟨 Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

📺 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável