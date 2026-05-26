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Técnico da Seleção, Ancelotti desembarca na Granja Comary nesta quarta-feira

Dia também marcará apresentações dos jogadores convocados pelo italiano para a Copa do Mundo

Márcio Iannacca
Enviado Especial
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Lucas Bayer
Enviado Especial
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Marcio Dolzan
Enviado Especial
Dia 26/05/2026
14:05
Atualizado há 2 minutos
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Carlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraCarlo Ancelotti, durante amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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TERESÓPOLIS — O técnico Carlo Ancelotti chegará à Granja Comary na manhã desta quarta-feira (27), marcando oficialmente o início da preparação da Seleção Brasileira para os próximos compromissos da Data Fifa.

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O treinador italiano desembarcará no centro de treinamento acompanhado de Rodrigo Caetano, diretor-geral de seleções masculinas da CBF, e de Cícero Souza, gerente de seleções masculinas.

Além da chegada da nova comissão técnica, o dia também será marcado pela apresentação dos jogadores convocados por Ancelotti. Conforme apuração da reportagem do Lance!, os atletas têm chegada prevista ao longo desta quarta-feira na Granja Comary.

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A logística preparada pela CBF chamou atenção nos bastidores. Os jogadores desembarcarão no centro de treinamento em helicópteros, modelo escolhido pela entidade para otimizar o deslocamento até Teresópolis e garantir mais agilidade na programação da Seleção.

Além de mudança na logística, a entidade decidiu blindar a Seleção dos torcedores. Toda a extensão de grades que circundam o CT do Brasil será coberta, impedindo que qualquer pessoa consiga visualizar os treinos mesmo à distância.

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Placa informa proibição de drones na Granja Comary
Placa informa proibição de drones na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A movimentação desta quarta-feira marca os primeiros contatos presenciais de Ancelotti com o grupo convocado desde o anúncio oficial do treinador no comando da equipe brasileira. A expectativa é de que os treinamentos tenham início ainda nos próximos dias na Granja Comary.

Calendário do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos - 1ª rodada - 13 de junho (sábado) - 19h de Brasília (18h no horário local) - Estádio MetLife - New Jersey-Nova York/EUA

Brasil x Haiti - 2ª rodada - 19 de junho (sexta-feira) - 21h30 de Brasília (20h30 no horário local) - Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia/EUA

Escócia x Brasil - 3ª rodada - 24 de junho (quarta-feira) - 19h de Brasília (18h no horário local) - Estádio Hard Rock - Miami/EUA

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Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

➡️Conheça os 26 convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

    1.
  1. Alisson (Liverpool)
    2. 2.
  2. Ederson (Fenerbahçe)
    3. 3.
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

    1.
  1. Marquinhos (Paris Saint-Germain)
    2. 2.
  2. Gabriel Magalhães (Arsenal)
    3. 3.
  3. Bremer (Juventus)
    4. 4.
  4. Danilo (Flamengo)
    5. 5.
  5. Ibañez (Al-Ahli)
    6. 6.
  6. Wesley (Roma)
    7. 7.
  7. Douglas Santos (Zenit)
    8. 8.
  8. Alex Sandro (Flamengo)
    9. 9.
  9. Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)

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