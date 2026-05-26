Técnico da Seleção, Ancelotti desembarca na Granja Comary nesta quarta-feira
Dia também marcará apresentações dos jogadores convocados pelo italiano para a Copa do Mundo
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TERESÓPOLIS — O técnico Carlo Ancelotti chegará à Granja Comary na manhã desta quarta-feira (27), marcando oficialmente o início da preparação da Seleção Brasileira para os próximos compromissos da Data Fifa.
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O treinador italiano desembarcará no centro de treinamento acompanhado de Rodrigo Caetano, diretor-geral de seleções masculinas da CBF, e de Cícero Souza, gerente de seleções masculinas.
Além da chegada da nova comissão técnica, o dia também será marcado pela apresentação dos jogadores convocados por Ancelotti. Conforme apuração da reportagem do Lance!, os atletas têm chegada prevista ao longo desta quarta-feira na Granja Comary.
A logística preparada pela CBF chamou atenção nos bastidores. Os jogadores desembarcarão no centro de treinamento em helicópteros, modelo escolhido pela entidade para otimizar o deslocamento até Teresópolis e garantir mais agilidade na programação da Seleção.
Além de mudança na logística, a entidade decidiu blindar a Seleção dos torcedores. Toda a extensão de grades que circundam o CT do Brasil será coberta, impedindo que qualquer pessoa consiga visualizar os treinos mesmo à distância.
A movimentação desta quarta-feira marca os primeiros contatos presenciais de Ancelotti com o grupo convocado desde o anúncio oficial do treinador no comando da equipe brasileira. A expectativa é de que os treinamentos tenham início ainda nos próximos dias na Granja Comary.
Calendário do Brasil na Copa do Mundo
Brasil x Marrocos - 1ª rodada - 13 de junho (sábado) - 19h de Brasília (18h no horário local) - Estádio MetLife - New Jersey-Nova York/EUA
Brasil x Haiti - 2ª rodada - 19 de junho (sexta-feira) - 21h30 de Brasília (20h30 no horário local) - Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia/EUA
Escócia x Brasil - 3ª rodada - 24 de junho (quarta-feira) - 19h de Brasília (18h no horário local) - Estádio Hard Rock - Miami/EUA
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Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
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Goleiros
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
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- Igor Thiago (Brentford)
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