TERESÓPOLIS — O técnico Carlo Ancelotti chegará à Granja Comary na manhã desta quarta-feira (27), marcando oficialmente o início da preparação da Seleção Brasileira para os próximos compromissos da Data Fifa.

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O treinador italiano desembarcará no centro de treinamento acompanhado de Rodrigo Caetano, diretor-geral de seleções masculinas da CBF, e de Cícero Souza, gerente de seleções masculinas.

Além da chegada da nova comissão técnica, o dia também será marcado pela apresentação dos jogadores convocados por Ancelotti. Conforme apuração da reportagem do Lance!, os atletas têm chegada prevista ao longo desta quarta-feira na Granja Comary.

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A logística preparada pela CBF chamou atenção nos bastidores. Os jogadores desembarcarão no centro de treinamento em helicópteros, modelo escolhido pela entidade para otimizar o deslocamento até Teresópolis e garantir mais agilidade na programação da Seleção.

Além de mudança na logística, a entidade decidiu blindar a Seleção dos torcedores. Toda a extensão de grades que circundam o CT do Brasil será coberta, impedindo que qualquer pessoa consiga visualizar os treinos mesmo à distância.

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Placa informa proibição de drones na Granja Comary (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A movimentação desta quarta-feira marca os primeiros contatos presenciais de Ancelotti com o grupo convocado desde o anúncio oficial do treinador no comando da equipe brasileira. A expectativa é de que os treinamentos tenham início ainda nos próximos dias na Granja Comary.

Calendário do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos - 1ª rodada - 13 de junho (sábado) - 19h de Brasília (18h no horário local) - Estádio MetLife - New Jersey-Nova York/EUA

Brasil x Haiti - 2ª rodada - 19 de junho (sexta-feira) - 21h30 de Brasília (20h30 no horário local) - Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia/EUA

Escócia x Brasil - 3ª rodada - 24 de junho (quarta-feira) - 19h de Brasília (18h no horário local) - Estádio Hard Rock - Miami/EUA

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Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

➡️Conheça os 26 convocados por Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

1 . Marquinhos (Paris Saint-Germain) 2 . Gabriel Magalhães (Arsenal) 3 . Bremer (Juventus) 4 . Danilo (Flamengo) 5 . Ibañez (Al-Ahli) 6 . Wesley (Roma) 7 . Douglas Santos (Zenit) 8 . Alex Sandro (Flamengo) 9 . Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro ( Manchester United )

) Bruno Guimarães ( Newcastle )

) Fabinho ( Al-Ittihad )

) Danilo ( Botafogo )

) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes