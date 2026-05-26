Joia do Bairro, Kadir Barría fica fora da convocação do Panamá para a Copa do Mundo
Atacante de 18 anos era uma das maiores expectativas da torcida panamenh
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A divulgação da lista final da seleção do Panamá nesta terça-feira (26) trouxe uma notícia inesperada para os torcedores do Botafogo. Kadir Barría, atacante de apenas 18 anos e promessa do Glorioso, ficou fora da lista final de 26 convocados para a Copa do Mundo. O anúncio foi feito pelo técnico dinamarquês Thomas Christiansen em evento realizado na sede administrativa do Canal do Panamá.
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Apesar da pouca idade, a expectativa em torno de Barría era imensa. Com três jogos pela seleção principal e um gol marcado, o jovem vinha ganhando espaço e sendo muito pedido pela torcida, especialmente após as boa sequência com a camisa alvinegra no Brasil. A decisão de Christiansen foi lamentada por parte dos torcedores panamenhos, que viam no atacante uma "esperança".
Veja os convocados do Panamá para a Copa do Mundo de 2026:
Goleiros: Orlando Mosquera, Luis Mejía e César Samudio;
Defensores: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos e Roderick Miller.
Meio-campistas: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero e Azarías Londoño.
Atacantes: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo e Tomás Rodríguez.
O Panamá será um dos adversários da Seleção Brasileira nos amistosos que antecederão a Copa do Mundo. O jogo, que marcará a despedida do Brasil do país antes do início da competição, acontecerá no Maracanã, dia 31 de maio, às 20h.
Além do Brasil, Panamá fará mais dois amistosos antes da ida até a América do Norte: contra a República Dominicana, dia 3 de junho; e contra a Bósnia e Herzegovina, em 6 de junho.
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