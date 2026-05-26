A divulgação da lista final da seleção do Panamá nesta terça-feira (26) trouxe uma notícia inesperada para os torcedores do Botafogo. Kadir Barría, atacante de apenas 18 anos e promessa do Glorioso, ficou fora da lista final de 26 convocados para a Copa do Mundo. O anúncio foi feito pelo técnico dinamarquês Thomas Christiansen em evento realizado na sede administrativa do Canal do Panamá.

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Kadir, do Botafogo, em ação pela seleção do Panamá (Foto: Aizar Raldes / AFP)

Apesar da pouca idade, a expectativa em torno de Barría era imensa. Com três jogos pela seleção principal e um gol marcado, o jovem vinha ganhando espaço e sendo muito pedido pela torcida, especialmente após as boa sequência com a camisa alvinegra no Brasil. A decisão de Christiansen foi lamentada por parte dos torcedores panamenhos, que viam no atacante uma "esperança".

Kadir Barría é uma das joias da base do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja os convocados do Panamá para a Copa do Mundo de 2026:

Goleiros: Orlando Mosquera, Luis Mejía e César Samudio;

Defensores: César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos e Roderick Miller.

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Meio-campistas: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero e Azarías Londoño.

Atacantes: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo e Tomás Rodríguez.

O Panamá será um dos adversários da Seleção Brasileira nos amistosos que antecederão a Copa do Mundo. O jogo, que marcará a despedida do Brasil do país antes do início da competição, acontecerá no Maracanã, dia 31 de maio, às 20h.

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Além do Brasil, Panamá fará mais dois amistosos antes da ida até a América do Norte: contra a República Dominicana, dia 3 de junho; e contra a Bósnia e Herzegovina, em 6 de junho.

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