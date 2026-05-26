Adversário da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo, o Marrocos anunciou, nesta terça-feira, os convocados que irão representar o país africano no torneio. O técnico Mohamed Ouahbi apostou em alguns remanescentes da campanha feita no Catar, em 2022, na qual Marrocos foi a grande sensação do torneio e chegou à semifinal, se tornando a melhor campanha do país e também de uma seleção africana em Copas do Mundo.

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Confira os convocados de Marrocos para a Copa do Mundo

Goleiros

Bounou (Al Hilal), El Kajoui (Berkane) e Tagnaouti (Asfar);

Defensores

Mazraoui (Manchester United), Salah-Eddine (PSV), Belammari (Al Ahly), Hakimi (PSG), El Ouahdi (Genk), Aguerd (Olympique de Marselha), Riad (Crystal Palace), Halhal (KV Mechelen) e Diop (Fulham);

Meio-campistas

El Mourabet (Strasbourg), Bouaddi (Lille), El Aynaoui (Roma), Amrabat (Betis), Ounahi (Girona), El Khannouss (Stuttgart) e Saibari (PSV);

Atacantes

Ez Abde (Betis), Talbi (Sunderland), Rahimi (Al Ain), El Kaabi (Olympiacos), Brahim Díaz (Real Madrid), Gessime (Strasbourg) e Echghouyabe (Eintracht Frankfurt).

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Hakimi comemora pênalti convertido por Marrocos contra Nigéria, na Copa Africana de Nações (Foto: Franck Fife/AFP)

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Dentre os destaques, figuram o atacante Brahim Díaz, do Real Madrid, e o lateral Hakimi, do PSG. O defensor da equipe francesa trata uma lesão muscular nos isquiotibiais da coxa direita, mas deve estar apto para disputar a competição. A grande novidade é Ayyoub Bouaddi, meio-campista de 18 anos que atua pelo Lille, da França.

A convocação também conta com três jogadores reservas para a lista: o goleiro Al Harrar, do Raja Casablanca, o ponta Sbaï, do Angers, e o meio-campista Saadane, do Al Fateh.

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A Seleção Marroquina está no grupo C e estreia na Copa do Mundo contra a Seleção Brasileira, dia 13 de junho, em Nova Jersey. Na sequência, enfrenta a Escócia (19 de junho), em Boston e encerra a fase de grupos contra o Haiti (24 de junho), em Atlanta.

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