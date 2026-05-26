Os jogadores do Flamengo convocados para a Copa do Mundo estarão à disposição do técnico Leonardo Jardim para a partida desta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Cusco, no Maracanã. Na sequência, os atletas se apresentam à Seleção Brasileira na Granja Comary, onde iniciam a preparação para o Mundial. Os convocados são: Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro e Lucas Paquetá.

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Assim como os demais jogadores chamados para a Copa do Mundo — com exceção de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputam a final da Champions League no sábado (30) — o grupo se reúne na Granja Comary ao longo desta quarta-feira.

Gabriel Magalhães é um dos finalistas da Champions que estão na lista de Ancelotti (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Segundo apuração do Lance!, a chegada dos atletas ao centro de treinamento, em Teresópolis (RJ), será feita por helicóptero, em uma logística organizada pela CBF. A entidade definiu o modelo de deslocamento para garantir padronização entre todos os convocados. Dessa forma, os jogadores do Flamengo seguirão o mesmo protocolo adotado pelos demais atletas da Seleção na apresentação ao CT.

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Calendário do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Marrocos - 1ª rodada - 13 de junho (sábado) - 19h de Brasília (18h no horário local) - Estádio MetLife - New Jersey-Nova York/EUA

Brasil x Haiti - 2ª rodada - 19 de junho (sexta-feira) - 21h30 de Brasília (20h30 no horário local) - Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia/EUA

Escócia x Brasil - 3ª rodada - 24 de junho (quarta-feira) - 19h de Brasília (18h no horário local) - Estádio Hard Rock - Miami/EUA

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