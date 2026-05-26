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Técnico do Panamá bate-boca ao ser questionado sobre ausência de Kadir, do Botafogo

Christiansen se irrita com cobrança, mas confirma atacante como "convidado" na Copa

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 26/05/2026
15:50
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Kadir, do Botafogo, foi chamado para a seleção do Panamá (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraAusência de Kadir na lista final do Panamá para a Copa do Mundo foi questionada por jornalista (Foto: Vitor Silva / Botafogo)
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A ausência de Kadir Barría na lista final do Panamá para a Copa do Mundo ainda causa polêmica. Durante a entrevista coletiva nesta terça-feira (26), o técnico Thomas Christiansen perdeu a paciência ao ser questionado sobre o corte do atacante do Botafogo, protagonizando um momento de tensão com um jornalista.

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➡️ Joia do bairro, Kadir Barría fica fora da convocação do Panamá para a Copa do Mundo

Kadir, atacante do Botafogo
O panamenho Kadir é uma das joias da base do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O treinador dinamarquês não escondeu o incômodo com a pressão da imprensa pela presença da joia do Bairro.

— Só posso levar 26 jogadores. Se eu colocar o Kadir, me diga um jogador que eu tenho que tirar. Diga um — disparou Christiansen.

Após o repórter rebater afirmando que "esse é o seu trabalho", o técnico subiu o tom:

— Sim, é o meu trabalho, claro. Mas se você diz que Kadir tem que entrar, então me diga quem sai.

Apesar do estresse, Christiansen justificou a escolha por uma ótica coletiva, assumindo a responsabilidade por possíveis erros, mas revelou um detalhe que mantém viva a esperança do torcedor alvinegro: Kadir não está totalmente fora.

— Não se trata de um jogador específico, mas sim de tentar fazer o que você acredita ser o melhor para o desempenho da equipe. Posso ter tomado decisões erradas, mas há jogadores que ficaram de fora, não apenas Kadir, mas posso dizer que ele está na lista de reservas — revelou o comandante.

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Kadir Barría viajará com a delegação para a Copa do Mundo como jogador convidado. Ele está presente em uma lista de espera que conta ainda com José Murillo (Plaza Amador), Iván Anderson (Universitario) e Víctor Griffith (Emelec).

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