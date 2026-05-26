A ausência de Kadir Barría na lista final do Panamá para a Copa do Mundo ainda causa polêmica. Durante a entrevista coletiva nesta terça-feira (26), o técnico Thomas Christiansen perdeu a paciência ao ser questionado sobre o corte do atacante do Botafogo, protagonizando um momento de tensão com um jornalista.

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➡️ Joia do bairro, Kadir Barría fica fora da convocação do Panamá para a Copa do Mundo

O panamenho Kadir é uma das joias da base do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O treinador dinamarquês não escondeu o incômodo com a pressão da imprensa pela presença da joia do Bairro.

— Só posso levar 26 jogadores. Se eu colocar o Kadir, me diga um jogador que eu tenho que tirar. Diga um — disparou Christiansen.

Após o repórter rebater afirmando que "esse é o seu trabalho", o técnico subiu o tom:

— Sim, é o meu trabalho, claro. Mas se você diz que Kadir tem que entrar, então me diga quem sai.

Apesar do estresse, Christiansen justificou a escolha por uma ótica coletiva, assumindo a responsabilidade por possíveis erros, mas revelou um detalhe que mantém viva a esperança do torcedor alvinegro: Kadir não está totalmente fora.

— Não se trata de um jogador específico, mas sim de tentar fazer o que você acredita ser o melhor para o desempenho da equipe. Posso ter tomado decisões erradas, mas há jogadores que ficaram de fora, não apenas Kadir, mas posso dizer que ele está na lista de reservas — revelou o comandante.

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Kadir Barría viajará com a delegação para a Copa do Mundo como jogador convidado. Ele está presente em uma lista de espera que conta ainda com José Murillo (Plaza Amador), Iván Anderson (Universitario) e Víctor Griffith (Emelec).

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