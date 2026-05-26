TERESÓPOLIS - A expectativa de ver de perto os jogadores da Seleção Brasileira acabou dando lugar à frustração para pai e filho, que viajaram de Cantagalo, no interior do Rio de Janeiro, até Teresópolis para acompanhar a movimentação na Granja Comary, CT da Canarinho. No entanto, ao chegarem ao local, encontraram lonas pretas instaladas ao redor do centro de treinamento, impedindo qualquer visão da atividade.

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Braume Curty, de 40 anos, e o filho Davi Curty, de 12, esperavam, ao menos, conseguir acompanhar parte da preparação da Seleção, que começa na quarta-feira, e, principalmente, ver Neymar de perto. O atacante, inclusive, foi o primeiro nome citado pelo jovem ao ser perguntado sobre quem gostaria de encontrar na Granja.

— Viemos de longe para assistir ao treino da Seleção e demos de cara com o tapume preto tapando tudo — lamentou Braume.

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Acostumado a acompanhar a Seleção em outras oportunidades na Granja Comary, o torcedor contou que já teve experiências diferentes no local, com maior proximidade entre equipe e público.

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— Já vim uma vez e não tinha nada. A gente conseguia assistir ao treino, ir até o final da rua, fotografar tudo. Mas hoje, infelizmente, está tudo preto. Acho que não vale a pena toda essa restrição. Aqui é só a preparação para a prévia de domingo. A preparação mesmo será nos Estados Unidos — afirmou.

Confiança no trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira

Mesmo decepcionado com a restrição, Braume demonstrou confiança no trabalho da Seleção sob o comando de Carlo Ancelotti e acredita na briga pelo hexa. Ainda assim, considera que poderia haver ao menos um momento de interação com os torcedores nos próximos dias, antes da viagem para o Rio, em que haverá o amistoso contra o Panamá no domingo.

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— Estamos confiantes de que o título vem. Podia ter pelo menos um treino aberto para a gente poder ver os jogadores antes que eles embarquem para a Copa — afirmou.

Pai e filho em frente ao CT da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Até o momento, a CBF não informou a possibilidade de ter um treino aberto para a torcida na Granja.

Davi, por sua vez, resumiu em poucas palavras o sentimento de muitos torcedores presentes em Teresópolis: a vontade de ver Neymar e sentir de perto o clima da Seleção Brasileira.

Após o filho falar o nome do camisa 10, o pai foi direto: "Agora, infelizmente, só pela TV".

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