Gilllette Stadium, palco de Brasil x França, será usado na Copa do Mundo?
Confronto às 17h marca preparação da Seleção para Copa de 2026
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A Seleção Brasileira joga contra a França às 17h (horário de Brasília) nesta quinta-feira (26), no Gillette Stadium, em Foxborough, na região metropolitana de Boston, Estados Unidos. Saiba onde assistir à partida! O estádio foi inaugurado em 2002 e tem capacidade para cerca de 65 mil espectadores.
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O Gillette Stadium é a casa do New England Patriots, time da NFL, liga de futebol americano. O estádio receberá sete jogos da Copa do Mundo de 2026. Uma partida das quartas de final está programada para acontecer lá, no dia 9 de julho. No entanto, seis estádios destinados às disputas pela Fifa não serão nas cidades-sede.
➡️ Brasil x França: redação do Lance! analisa duelo e crava vencedor
Gillette Stadium recebe jogos da Copa do Mundo
Fase de grupos
Haiti x Escócia - 13 de junho
Escócia x Marrocos - 19 de junho
Bolívia/Iraque/Suriname x Noruega - 16 de junho
Inglaterra x Gana - 23 de junho
Noruega x França - 26 de junho
🟡🟢Retrospecto do Brasil no Gillette Stadium
A Seleção Brasileira disputou cinco partidas no Gillette Stadium, com um retrospecto de três vitórias e duas derrotas.
A estreia aconteceu no dia 12 de setembro de 2007. O Brasil venceu o México por 3 a 1, com gols de Kléber, Kaká e Afonso Alves. Em 10 de junho de 2013, a equipe brasileira derrotou Portugal por 3 a 1. Thiago Silva, Neymar e Jô marcaram os gols.
O resultado mais expressivo da Seleção no estádio foi registrado em 8 de setembro de 2015. O Brasil goleou os Estados Unidos por 4 a 1. Neymar marcou duas vezes. Hulk e Rafinha Alcântara completaram o placar.
As derrotas brasileiras no local ocorreram em 6 de junho de 2008 e 12 de junho de 2016. A Venezuela venceu por 2 a 0 em amistoso. O Peru triunfou por 1 a 0 na rodada final da fase de grupos da Copa América Centenário.
Estádio passou por reformas
O Gillette Stadium passou por sua maior reforma desde a inauguração em 2023. O investimento foi de US$ 250 milhões, equivalente a mais de R$ 1,3 bilhão na cotação atual.
As obras incluíram a construção de um farol de 22 andares. A estrutura possui mirante de 360 graus com vista panorâmica da região. Foi instalado o maior telão curvo externo dos Estados Unidos, com mais de dois mil metros quadrados.
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