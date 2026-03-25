Seis estádios da Copa do Mundo não serão nas cidades-sede

A Copa do Mundo de 2026 será realizada no Canadá, Estados Unidos e México, com 11 arenas das 16 nos EUA. No entanto, seis dos principais estádios escolhidos não estão localizados nos centros urbanos anunciados pela Fifa, mas sim em municípios vizinhos ou regiões metropolitanas.

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Distâncias entre as sedes oficiais e as arenas

A maior distância registrada ocorre na sede de São Francisco. O Levi's Stadium fica na cidade de Santa Clara, situada a 67 quilômetros da metrópole californiana. Um cenário semelhante acontece com a sede de Boston, já que o Gillette Stadium está localizado em Foxborough, a cerca de 50 quilômetros da capital de Massachusetts. No Texas, a sede designada é Dallas, mas as partidas ocorrerão no AT&T Stadium, na cidade de Arlington, a 30 quilômetros de distância do centro.

Em outros casos, o trajeto é mais curto, mas ainda exige o deslocamento entre municípios. O Hard Rock Stadium, representante de Miami, fica em Miami Gardens, a 27 quilômetros de distância da cidade principal. Na Califórnia, o SoFi Stadium está localizado em Inglewood, a 20 quilômetros do centro de Los Angeles. Já a sede de Nova York, onde sediará a apresenta uma particularidade: o MetLife Stadium fica a 13 quilômetros de distância, na cidade de East Rutherford, o que exige que o torcedor cruze a fronteira para o estado vizinho de Nova Jersey.

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MetLife Stadium na final do Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

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Planejamento logístico

A construção de grandes complexos esportivos em áreas mais afastadas dos grandes centros comerciais é uma prática comum no planejamento urbano dos Estados Unidos, geralmente motivada pela necessidade de amplos terrenos para as arenas e seus estacionamentos.

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Embora os trajetos entre as cidades-sede e os estádios possam ser feitos de carro sem grandes dificuldades operacionais, essa configuração geográfica exige atenção dos turistas internacionais. A recomendação prática para os torcedores que acompanharão a Copa do Mundo presencialmente é buscar opções de hospedagem focadas nas cidades onde as arenas realmente estão instaladas, que otimiza o planejamento de mobilidade e evitando longos deslocamentos em dias de jogos.

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