Lewis Hamilton surge no Japão com Ferrari F40 avaliada em 28 milhões; vídeo

Dois dias antes de acelerar em Suzuka, Lewis Hamilton parou o tradicional encontro de entusiastas no estacionamento de Daikoku ao surgir no comando de uma lendária Ferrari F40 vermelha. O piloto da equipe italiana na Fórmula 1 estacionou a raridade ao lado de ícones locais, como Subarus Impreza e Hondas NSX, transformando o evento em um verdadeiro espetáculo para os presentes.

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A escolha do veículo não foi por acaso. A F40, lançada em 1987 para celebrar os 40 anos da marca e última obra aprovada por Enzo Ferrari, é avaliada hoje em cerca de R$ 28 milhões (£ 4 milhões).

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A exceção na coleção minimalista

A aparição chama atenção pelo histórico recente do britânico. Em 2025, o heptacampeão revelou ter vendido sua garagem de luxo, composta por 15 máquinas avaliadas em R$ 90 milhões, para focar no mercado de artes. No entanto, o F40 sempre foi citado como seu "ponto fraco".

— Se eu tivesse que comprar um carro hoje, seria um F40. É uma bela obra de arte — confessou o piloto em entrevistas anteriores, tratando o modelo como seu maior sonho de consumo.

Desde que realizou o "sonho de correr de vermelho" ao se transferir para Maranello em 2025, Hamilton tem estreitado laços com o legado da marca. Ele já havia sido visto admirando este exemplar específico durante visitas à sede da Ferrari na Itália no ano passado.

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Lewis Hamilton - Ferrari - Fórmula 1 (Foto: Ferrari)

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