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Final da Copa de 2026: Ingressos chegam a R$ 11 milhões em site oficial de revenda

Valor para a decisão no MetLife Stadium bate recordes históricos

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Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/04/2026
11:26
Metlife Stadium, em Nova Jersey
imagem cameraMetlife Stadium será o palco da final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
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Os preços para a final da Copa do Mundo de 2026 atingiram patamares sem precedentes no mercado secundário. No site oficial de revenda da Fifa, quatro ingressos para a grande decisão no MetLife Stadium, marcada para o dia 19 de julho, foram listados pelo valor de US$ 2,3 milhões cada, o equivalente a R$ 11,5 milhões na cotação atual.

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Na mesma plataforma, outros assentos no mesmo setor são encontrados por valores consideravelmente menores, na casa dos US$ 16 mil (cerca de R$ 80 mil).

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Fifa fatura com taxas sobre as negociações

A grande mudança para este Mundial é o modelo de revenda. Em edições anteriores, a Fifa impunha um teto de preço para os ingressos revendidos, limitando-os ao valor original. Para 2026, a entidade adotou o sistema de "mercado livre", comum em grandes eventos nos Estados Unidos, Canadá e México.

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Embora a Fifa não controle o preço final definido pelo vendedor, a entidade recebe uma taxa de 15% tanto de quem vende quanto de quem compra. Em uma transação de R$ 11,5 milhões, por exemplo, a organização arrecadaria cerca de R$ 1,7 milhão apenas em comissões de uma única entrada. O valor da taxa já está embutido no preço anunciado no site.

Fifa confirmou tabela da Copa do Mundo em evento em Washington
Fifa confirmou tabela da Copa do Mundo em evento em Washington (Reprodução/Fifa+)

Justificativa e ingressos populares

Em resposta às críticas sobre os valores elevados, a Fifa afirmou que o modelo de mercado secundário reflete os padrões da indústria de entretenimento na América do Norte. Segundo um porta-voz da entidade, o sistema de preços variáveis busca otimizar a ocupação dos estádios e garantir o que chamam de "valor de mercado justo" para os eventos.

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Como alternativa para torcedores com menor orçamento, a organização disponibilizou um lote de ingressos promocionais custando US$ 60 (em torno de R$ 300). No entanto, com a alta demanda global, esses bilhetes costumam se esgotar imediatamente após a abertura de novos lotes no portal oficial.

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Reta final de vendas dos ingressos da Copa do Mundo

O interesse pelo torneio segue em alta, com mais de 5 milhões de ingressos comercializados até o momento. A fase final de vendas gerais foi aberta recentemente, e a expectativa é que a procura aumente ainda mais com a proximidade do jogo de abertura, em 11 de junho.

A final em Nova Jersey será o ápice de um torneio que, pela primeira vez, contará com 48 seleções e 104 partidas disputadas em três países diferentes.

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