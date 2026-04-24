Os preços para a final da Copa do Mundo de 2026 atingiram patamares sem precedentes no mercado secundário. No site oficial de revenda da Fifa, quatro ingressos para a grande decisão no MetLife Stadium, marcada para o dia 19 de julho, foram listados pelo valor de US$ 2,3 milhões cada, o equivalente a R$ 11,5 milhões na cotação atual.

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Na mesma plataforma, outros assentos no mesmo setor são encontrados por valores consideravelmente menores, na casa dos US$ 16 mil (cerca de R$ 80 mil).

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Fifa fatura com taxas sobre as negociações

A grande mudança para este Mundial é o modelo de revenda. Em edições anteriores, a Fifa impunha um teto de preço para os ingressos revendidos, limitando-os ao valor original. Para 2026, a entidade adotou o sistema de "mercado livre", comum em grandes eventos nos Estados Unidos, Canadá e México.

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Embora a Fifa não controle o preço final definido pelo vendedor, a entidade recebe uma taxa de 15% tanto de quem vende quanto de quem compra. Em uma transação de R$ 11,5 milhões, por exemplo, a organização arrecadaria cerca de R$ 1,7 milhão apenas em comissões de uma única entrada. O valor da taxa já está embutido no preço anunciado no site.

Fifa confirmou tabela da Copa do Mundo em evento em Washington (Reprodução/Fifa+)

Justificativa e ingressos populares

Em resposta às críticas sobre os valores elevados, a Fifa afirmou que o modelo de mercado secundário reflete os padrões da indústria de entretenimento na América do Norte. Segundo um porta-voz da entidade, o sistema de preços variáveis busca otimizar a ocupação dos estádios e garantir o que chamam de "valor de mercado justo" para os eventos.

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Como alternativa para torcedores com menor orçamento, a organização disponibilizou um lote de ingressos promocionais custando US$ 60 (em torno de R$ 300). No entanto, com a alta demanda global, esses bilhetes costumam se esgotar imediatamente após a abertura de novos lotes no portal oficial.

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Reta final de vendas dos ingressos da Copa do Mundo

O interesse pelo torneio segue em alta, com mais de 5 milhões de ingressos comercializados até o momento. A fase final de vendas gerais foi aberta recentemente, e a expectativa é que a procura aumente ainda mais com a proximidade do jogo de abertura, em 11 de junho.

A final em Nova Jersey será o ápice de um torneio que, pela primeira vez, contará com 48 seleções e 104 partidas disputadas em três países diferentes.

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