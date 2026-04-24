Final da Copa de 2026: Ingressos chegam a R$ 11 milhões em site oficial de revenda
Valor para a decisão no MetLife Stadium bate recordes históricos
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Os preços para a final da Copa do Mundo de 2026 atingiram patamares sem precedentes no mercado secundário. No site oficial de revenda da Fifa, quatro ingressos para a grande decisão no MetLife Stadium, marcada para o dia 19 de julho, foram listados pelo valor de US$ 2,3 milhões cada, o equivalente a R$ 11,5 milhões na cotação atual.
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Na mesma plataforma, outros assentos no mesmo setor são encontrados por valores consideravelmente menores, na casa dos US$ 16 mil (cerca de R$ 80 mil).
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Fifa fatura com taxas sobre as negociações
A grande mudança para este Mundial é o modelo de revenda. Em edições anteriores, a Fifa impunha um teto de preço para os ingressos revendidos, limitando-os ao valor original. Para 2026, a entidade adotou o sistema de "mercado livre", comum em grandes eventos nos Estados Unidos, Canadá e México.
Embora a Fifa não controle o preço final definido pelo vendedor, a entidade recebe uma taxa de 15% tanto de quem vende quanto de quem compra. Em uma transação de R$ 11,5 milhões, por exemplo, a organização arrecadaria cerca de R$ 1,7 milhão apenas em comissões de uma única entrada. O valor da taxa já está embutido no preço anunciado no site.
Justificativa e ingressos populares
Em resposta às críticas sobre os valores elevados, a Fifa afirmou que o modelo de mercado secundário reflete os padrões da indústria de entretenimento na América do Norte. Segundo um porta-voz da entidade, o sistema de preços variáveis busca otimizar a ocupação dos estádios e garantir o que chamam de "valor de mercado justo" para os eventos.
Como alternativa para torcedores com menor orçamento, a organização disponibilizou um lote de ingressos promocionais custando US$ 60 (em torno de R$ 300). No entanto, com a alta demanda global, esses bilhetes costumam se esgotar imediatamente após a abertura de novos lotes no portal oficial.
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Reta final de vendas dos ingressos da Copa do Mundo
O interesse pelo torneio segue em alta, com mais de 5 milhões de ingressos comercializados até o momento. A fase final de vendas gerais foi aberta recentemente, e a expectativa é que a procura aumente ainda mais com a proximidade do jogo de abertura, em 11 de junho.
A final em Nova Jersey será o ápice de um torneio que, pela primeira vez, contará com 48 seleções e 104 partidas disputadas em três países diferentes.
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