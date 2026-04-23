Copa do Mundo 2026: ingresso caro faz estreia dos EUA 'flopar' em vendas

A Fifa corre o risco de ver clarões nas arquibancadas na estreia dos Estados Unidos na Copa de 2026. Com ingressos custando até R$ 14 mil, o duelo contra o Paraguai, em Los Angeles, tem vendas decepcionantes e perde em procura até para jogos de seleções menores. Segundo o portal The Athletic, apenas 40 mil entradas foram comercializadas até o momento, 10 mil a menos que o confronto entre Irã e Nova Zelândia, marcado para o mesmo estádio.

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O SoFi Stadium, com capacidade para 70 mil pessoas, virou o símbolo de uma estratégia financeira que não funcionou. A Fifa fixou a estreia americana como o terceiro jogo mais caro de todo o Mundial, atrás apenas da final e de uma semifinal, mas o público parece não ter se interessado tanto.

Pulisic comemora gol diante do México (Divulgação/USSF)

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Ingressos da Copa do Mundo "encalhados" e preços congelados

Enquanto a maioria das partidas da Copa teve aumento de preço nos últimos meses devido à alta demanda, a estreia dos EUA é a única entre os anfitriões com valores estagnados. Sem compradores, a Fifa não teve margem para reajustes. Atualmente, os assentos de Categoria 1 saem por US$ 2.730 (R$ 14 mil na cotação atual) e os de Categoria 2 por US$ 1.940 (R$ 10 mil).

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O cenário contrasta drasticamente com o "vizinho" México. Para a abertura dos mexicanos contra a África do Sul, a procura foi tão alta que os preços saltaram de US$ 1.825 para quase US$ 3.000 em menos de seis meses. Em Los Angeles, o ritmo de vendas para o jogo dos americanos é de apenas algumas dezenas de tíquetes por dia.

A preocupação com o possível vexame visual é real. Nas últimas semanas, a federação americana (U.S. Soccer) passou a enviar e-mails para sócios e grupos de torcedores oferecendo "oportunidades adicionais" de acesso aos ingressos. No entanto, os valores seguem caros.

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Publicamente, a Fifa nega a crise e afirma que o interesse pelo torneio é "robusto". Porém, o inventário da entidade mostra milhares de lugares disponíveis no SoFi Stadium a apenas 50 dias da abertura. Se a política de preços não mudar, o país pode ver sua seleção estrear em casa com um público menor que o de seleções sem muita tradição.

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