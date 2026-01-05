Copa do Mundo: veja detalhes das transmissões do torneio

Conteúdo Especial

A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho, na Cidade do México, e pela primeira vez na história o torneio terá a participação de 48 seleções. Para a ocasião, três emissoras irão dividir as transmissões das partidas. São elas: Cazé TV, Globo e SBT, esta última em parceria com a N Sports. Veja com o Lance! os detalhes da cobertura do evento.

Cazé TV

O canal do Youtube irá transmitir pela segunda vez o principal torneio do futebol mundial. A emissora do influenciador Casimiro Miguel terá 100% dos direitos de transmissão da competição. Até o momento da publicação desta matéria, o veículo é o único a ter determinado título.

As expectativas são de uma cobertura completa e maior do que a de estreia, em 2022. O narrador Luiz Felipe Freitas segue sendo o principal nome da escala, e assim, deverá ser o responsável pelas transmissões dos jogos da Seleção Brasileira.

A emissora se destaca no quesito entretenimento. Com um plantel cheio de comentaristas da nova geração, que costumam dialogar com o público jovem, a tendência é que a Cazé TV crie programas de destaque para a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

CazeTV irá transmitir 100% dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

Globo

A tradicional emissora brasileira irá novamente transmitir a Copa do Mundo. Contudo, desta vez, as transmissões serão limitadas. A Globo terá o direito de transmitir 54 jogos do torneio da Fifa, sendo incluso todos os jogos da Seleção Brasileira.

Os confrontos serão divididos entre as multiplataformas da emissora. O projeto engloba a TV aberta (Globo), Fechada (Sportv) e streaming (Globoplay). Vale destacar, que a Ge TV, canal no Youtube da emissora, terá que transmitir os jogos por meio do Globoplay, por conta do contrato da Cazé TV.

Na narração, a emissora trabalha com nomes tradicionais do jornalismo brasileiro. Narradores como Paulo Andrade, Everaldo Marques, Luis Roberto, Renata Silveira e Luis Carlos Júnior estarão nas escalas dos jogos. Já na Ge TV, a responsabilidade ficará com Jorge Iggor.

Comentaristas de destaque nacional como Roger Flores, Lédio Carmona, Ana Thaís Matos, Júnior e Caio Ribeiro também participarão do projeto. Na Ge TV, os principais nomes serão Fred Bruno, André Balada e Bruno Formiga.

Equipe de transmissão da Globo composta por Ana Thais Matos, Luis Roberto e Júnior (Foto: Reprodução)

SBT e N Sports

Por fim, o SBT retornará com a missão de transmitir a Copa do Mundo após 28 anos. A última transmissão do torneio pela emissora aconteceu em 1998.

Para a edição de 2026, o canal adquiriu o direito de transmissão de 32 jogos, tendo todos os da Seleção Brasileira. Além disso, o SBT contará com a participação da N Sports, emissora do narrador Galvão Bueno, no projeto.

O comunicador irá ser presença ativa nas transmissões do canal, que será espelhada. Além do sinal na TV aberta, pelo SBT, as partidas também serão transmitidas pela N Sports, disponível nas plataformas da Claro TV, Vivo e Sky.