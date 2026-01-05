Copa do Mundo: veja detalhes das transmissões do torneio
Edição do torneio terá transmissão de três canais
- Matéria
- Mais Notícias
A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho, na Cidade do México, e pela primeira vez na história o torneio terá a participação de 48 seleções. Para a ocasião, três emissoras irão dividir as transmissões das partidas. São elas: Cazé TV, Globo e SBT, esta última em parceria com a N Sports. Veja com o Lance! os detalhes da cobertura do evento.
Veja os lances de Brasil x Espanha na Copa do Mundo de Kings League
Mais Esportes
Diferente da Rússia, ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela não terá reflexo na Copa do Mundo
Copa do Mundo
Brasileira conquista top-10 em etapa da Copa do Mundo de Skeleton
Mais Esportes
➡️ Carlo Ancelotti sugere dois lugares no Rio de Janeiro para comer e visitar
Cazé TV
O canal do Youtube irá transmitir pela segunda vez o principal torneio do futebol mundial. A emissora do influenciador Casimiro Miguel terá 100% dos direitos de transmissão da competição. Até o momento da publicação desta matéria, o veículo é o único a ter determinado título.
As expectativas são de uma cobertura completa e maior do que a de estreia, em 2022. O narrador Luiz Felipe Freitas segue sendo o principal nome da escala, e assim, deverá ser o responsável pelas transmissões dos jogos da Seleção Brasileira.
A emissora se destaca no quesito entretenimento. Com um plantel cheio de comentaristas da nova geração, que costumam dialogar com o público jovem, a tendência é que a Cazé TV crie programas de destaque para a cobertura da Copa do Mundo de 2026.
Globo
A tradicional emissora brasileira irá novamente transmitir a Copa do Mundo. Contudo, desta vez, as transmissões serão limitadas. A Globo terá o direito de transmitir 54 jogos do torneio da Fifa, sendo incluso todos os jogos da Seleção Brasileira.
Os confrontos serão divididos entre as multiplataformas da emissora. O projeto engloba a TV aberta (Globo), Fechada (Sportv) e streaming (Globoplay). Vale destacar, que a Ge TV, canal no Youtube da emissora, terá que transmitir os jogos por meio do Globoplay, por conta do contrato da Cazé TV.
Na narração, a emissora trabalha com nomes tradicionais do jornalismo brasileiro. Narradores como Paulo Andrade, Everaldo Marques, Luis Roberto, Renata Silveira e Luis Carlos Júnior estarão nas escalas dos jogos. Já na Ge TV, a responsabilidade ficará com Jorge Iggor.
Comentaristas de destaque nacional como Roger Flores, Lédio Carmona, Ana Thaís Matos, Júnior e Caio Ribeiro também participarão do projeto. Na Ge TV, os principais nomes serão Fred Bruno, André Balada e Bruno Formiga.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
SBT e N Sports
Por fim, o SBT retornará com a missão de transmitir a Copa do Mundo após 28 anos. A última transmissão do torneio pela emissora aconteceu em 1998.
Para a edição de 2026, o canal adquiriu o direito de transmissão de 32 jogos, tendo todos os da Seleção Brasileira. Além disso, o SBT contará com a participação da N Sports, emissora do narrador Galvão Bueno, no projeto.
O comunicador irá ser presença ativa nas transmissões do canal, que será espelhada. Além do sinal na TV aberta, pelo SBT, as partidas também serão transmitidas pela N Sports, disponível nas plataformas da Claro TV, Vivo e Sky.
- Matéria
- Mais Notícias