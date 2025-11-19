A Fifa divulgou nesta quarta-feira (19) a nova atualização do ranking da Fifa. A vitória sobre o Senegal por 2 a 0, e o empate com a Tunísia por 1 a 1, fizeram o Brasil subir duas posições. A Seleção Brasileira agora é 5ª colocada, ultrapassando Portugal e Holanda. A Espanha lidera.

continua após a publicidade

➡️ANÁLISE – O melhor lateral da Seleção de Ancelotti é um zagueiro

A versão deste mês do ranking da Fifa é especialmente importante porque é ela que vai definir os potes do sorteio da Copa do Mundo, que acontece no próximo dia 5, em Washington. Assim, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha, os nove primeiros colocados, estão confirmados como cabeças de chave do Mundial. Além deles, Canadá, Estados Unidos e México também estarão no Pote 1 por serem os países-sede.

Apontada como possível cabeça-de-chave caso tivesse garantido vaga direta à Copa do Mundo, a Itália caiu três posições na versão atualizada no ranking da Fifa e agora ocupa a 12ª colocação. Os italianos terão de disputar a repescagem europeia e, a menos que a Fifa mude o critério do sorteio, os tetracampeões do mundo ficarão entrarão no Pote 4 caso se classifiquem para o Mundial.

continua após a publicidade

Como o ranking da Fifa impacta o sorteio da Copa do Mundo

O sorteio da Copa terá quatro potes com 12 seleções cada um. A definição é feita pelo ranking de novembro. Em princípio, a única exceção é o Pote 4, que terá as seis seleções que buscarão a vaga por meio das repescagens europeia (quatro vagas) e intercontinental (duas vagas). Caso isso se confirme, seleções bem ranqueadas da Europa serão alocadas no último pote.

A Fifa, contudo, ainda não divulgou oficialmente as regras do sorteio. Existe a chance de a entidade realocar seleções bem ranqueadas para os Potes 2 e 3. Os jogos da repescagem serão apenas em março.

continua após a publicidade

➡️Clique e confira o ranking da Fifa completo