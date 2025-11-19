Sorteio da Copa do Mundo: saiba como será a divisão dos potes

A divulgação do ranking da Fifa de novembro (praticamente) definiu os quatro potes do sorteio da Copa do Mundo, que será realizado em 5 de dezembro no Kennedy Center, em Washington. Quinto colocado, o Brasil está garantido como um dos cabeças de chave.

➡️Brasil sobe no ranking da Fifa; veja impacto no sorteio da Copa do Mundo

Ao todo, 42 das 48 seleções que irão disputar o Mundial já estão definidas. As outras seis — quatro europeias e duas dos demais continentes — serão definidas em repescagens que acontecerão apenas em março.

Ainda paira uma dúvida sobre onde essas seis seleções serão alocadas no sorteio da Copa Mundo. Se for mantida a tradição, as vagas para a repescagem irão diretamente para o Pote 4, mas nas últimas semanas surgiu a informação de que a Fifa considera colocá-las em potes também seguindo o ranking.

Um exemplo ilustra bem essa situação: a Itália. Apontada como possível cabeça-de-chave caso tivesse garantido vaga direta à Copa do Mundo, a Itália foi goleada pela Noruega e buscará a vaga no Mundial na repescagem europeia, marcada para março. Os italianos caíram três posições na versão atualizada no ranking da Fifa, mas ainda ocupam a 12ª colocação, posição melhor do que dez dos 12 integrantes do Pote 2.

Mas, caso a Fifa mantenha o critério utilizado nos últimos Mundiais, o sorteio da Copa do Mundo terá os potes definidos desta forma:

POTE 1

México

Canadá

Estados Unidos

Espanha

Argentina

França

Inglaterra

Brasil

Portugal

Holanda

Bélgica

Alemanha

POTE 2

Croácia

Marrocos

Colômbia

Uruguai

Suíça

Japão

Senegal

Irã

Coreia do Sul

Equador

Áustria

Austrália

POTE 3

Noruega

Panamá

Egito

Argélia

Escócia

Paraguai

Tunísia

Costa de Marfim

Uzbequistão

Catar

Arábia Saudita

África do Sul

POTE 4

Jordânia

Cabo Verde

Gana

Curaçao

Haiti

Nova Zelândia

Repescagem Europeia 1

Repescagem Europeia 2

Repescagem Europeia 3

Repescagem Europeia 4

Repescagem Intercontinental 1

Repescagem Intercontinental 2

