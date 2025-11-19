menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Sorteio da Copa do Mundo: saiba como será a divisão dos potes

Brasil será cabeça de chave; definição dos grupos acontecerá em dezembro

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
14:23
Sorteio Copa do Mundo
imagem cameraRanking da Fifa traz definições de potes para o sorteio da Copa do Mundo (Foto: Kurt Schorrer/AFP)
A divulgação do ranking da Fifa de novembro (praticamente) definiu os quatro potes do sorteio da Copa do Mundo, que será realizado em 5 de dezembro no Kennedy Center, em Washington. Quinto colocado, o Brasil está garantido como um dos cabeças de chave.

Ao todo, 42 das 48 seleções que irão disputar o Mundial já estão definidas. As outras seis — quatro europeias e duas dos demais continentes — serão definidas em repescagens que acontecerão apenas em março.

Ainda paira uma dúvida sobre onde essas seis seleções serão alocadas no sorteio da Copa Mundo. Se for mantida a tradição, as vagas para a repescagem irão diretamente para o Pote 4, mas nas últimas semanas surgiu a informação de que a Fifa considera colocá-las em potes também seguindo o ranking.

Um exemplo ilustra bem essa situação: a Itália. Apontada como possível cabeça-de-chave caso tivesse garantido vaga direta à Copa do Mundo, a Itália foi goleada pela Noruega e buscará a vaga no Mundial na repescagem europeia, marcada para março. Os italianos caíram três posições na versão atualizada no ranking da Fifa, mas ainda ocupam a 12ª colocação, posição melhor do que dez dos 12 integrantes do Pote 2.

Mas, caso a Fifa mantenha o critério utilizado nos últimos Mundiais, o sorteio da Copa do Mundo terá os potes definidos desta forma:

POTE 1
México 
Canadá
Estados Unidos
Espanha
Argentina
França
Inglaterra
Brasil
Portugal
Holanda
Bélgica
Alemanha

POTE 2
Croácia
Marrocos
Colômbia
Uruguai
Suíça
Japão
Senegal
Irã
Coreia do Sul
Equador
Áustria
Austrália

POTE 3
Noruega
Panamá
Egito
Argélia
Escócia
Paraguai
Tunísia
Costa de Marfim
Uzbequistão
Catar
Arábia Saudita
África do Sul

POTE 4
Jordânia
Cabo Verde
Gana
Curaçao
Haiti
Nova Zelândia
Repescagem Europeia 1
Repescagem Europeia 2
Repescagem Europeia 3
Repescagem Europeia 4
Repescagem Intercontinental 1
Repescagem Intercontinental 2

Emblema oficial da Copa do Mundo 2026
Sorteio da Copa do Mundo 2026 será realizado em 5 de dezembro, em Washington (Foto: Divulgação/Fifa)

