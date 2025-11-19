Sorteio da Copa do Mundo: saiba como será a divisão dos potes
Brasil será cabeça de chave; definição dos grupos acontecerá em dezembro
- Matéria
- Mais Notícias
A divulgação do ranking da Fifa de novembro (praticamente) definiu os quatro potes do sorteio da Copa do Mundo, que será realizado em 5 de dezembro no Kennedy Center, em Washington. Quinto colocado, o Brasil está garantido como um dos cabeças de chave.
Relacionadas
➡️Brasil sobe no ranking da Fifa; veja impacto no sorteio da Copa do Mundo
Ao todo, 42 das 48 seleções que irão disputar o Mundial já estão definidas. As outras seis — quatro europeias e duas dos demais continentes — serão definidas em repescagens que acontecerão apenas em março.
Ainda paira uma dúvida sobre onde essas seis seleções serão alocadas no sorteio da Copa Mundo. Se for mantida a tradição, as vagas para a repescagem irão diretamente para o Pote 4, mas nas últimas semanas surgiu a informação de que a Fifa considera colocá-las em potes também seguindo o ranking.
Um exemplo ilustra bem essa situação: a Itália. Apontada como possível cabeça-de-chave caso tivesse garantido vaga direta à Copa do Mundo, a Itália foi goleada pela Noruega e buscará a vaga no Mundial na repescagem europeia, marcada para março. Os italianos caíram três posições na versão atualizada no ranking da Fifa, mas ainda ocupam a 12ª colocação, posição melhor do que dez dos 12 integrantes do Pote 2.
Mas, caso a Fifa mantenha o critério utilizado nos últimos Mundiais, o sorteio da Copa do Mundo terá os potes definidos desta forma:
POTE 1
México
Canadá
Estados Unidos
Espanha
Argentina
França
Inglaterra
Brasil
Portugal
Holanda
Bélgica
Alemanha
POTE 2
Croácia
Marrocos
Colômbia
Uruguai
Suíça
Japão
Senegal
Irã
Coreia do Sul
Equador
Áustria
Austrália
POTE 3
Noruega
Panamá
Egito
Argélia
Escócia
Paraguai
Tunísia
Costa de Marfim
Uzbequistão
Catar
Arábia Saudita
África do Sul
POTE 4
Jordânia
Cabo Verde
Gana
Curaçao
Haiti
Nova Zelândia
Repescagem Europeia 1
Repescagem Europeia 2
Repescagem Europeia 3
Repescagem Europeia 4
Repescagem Intercontinental 1
Repescagem Intercontinental 2
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias