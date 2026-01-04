Egito x Benin: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo pela Copa Africana de Nações
Confira todas as informações do duelo válido pelas oitavas de final
Egito e Benin se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 13h (de Brasília), no Stade Adrar, em Agadir, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. O duelo terá transmissão ao vivo pelo Band, BandSports, Band Play e Esporte na Band.
Ficha do jogo
O Egito chega às oitavas de final em um cenário de solidez e regularidade. A seleção perdeu apenas três dos últimos 20 jogos e manteve invencibilidade tanto nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 quanto na Copa Africana de Nações, com média de dois gols marcados por partida e apenas 0,25 sofrido. Na atual edição do torneio continental, liderou o Grupo B com sete pontos, somando duas vitórias e um empate, além de sofrer apenas um gol, reforçando a consistência defensiva e o equilíbrio do elenco.
Já o Benim apresenta números mais modestos e dificuldades de rendimento. Nos últimos dez jogos, marcou sete gols e sofreu 14, enquanto, no recorte de 20 partidas, acumulou apenas seis vitórias. Na fase de grupos da Copa Africana de Nações, terminou em terceiro no Grupo D, com três pontos, uma vitória e duas derrotas, balançando as redes apenas uma vez e sofrendo quatro gols. A classificação às oitavas veio como um dos melhores terceiros colocados, o que coloca a equipe como candidata a surpresa na sequência da competição.
Tudo sobre o jogo entre Egito e Benin (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Egito 🆚 Benin
Oitavas de final – Copa Africana de Nações
📆 Data e horário: segunda-feira, 29 de dezembro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Stade Adrar, em Agadir (MAR)
👁️ Onde assistir: Band, BandSports (TV), Band Play (streaming) e Esporte na Band (YouTube)
🕴️ Arbitragem: a definir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Egito (Técnico: Hossam Hassan)
El-Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Rami Rabia e Mohamed Hamdi; Marwan Attia, Zizo e Trezeguet; Mohamed Salah e Omar Marmoush.
Benin (Técnico: Gernot Rohr)
Marcel Dandjinou; Tamimou Ouorou, Olivier Verdon, Mohamed Tijani e Yohan Roche; Samadou Attidjikou (Sessi D'Almeida) e Hassane Imourane; Aiyegun Tosin, Dokou Dodo e Junior Olaitan; Steve Mounié.
