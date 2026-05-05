Espanha e Yamal têm boa notícia às vésperas da Copa do Mundo

A seleção da Espanha recebeu uma boa notícia. Lamine Yamal, a principal esperança ofensiva do país para a Copa do Mundo de 2026, deu um passo decisivo em sua recuperação ao retomar os treinamentos no campo. Após incerteza, o atacante do Barcelona iniciou exercícios individuais com bola, sinalizando que a reabilitação está caminhando.

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Yamal estava afastado desde o final de abril devido a uma ruptura parcial do bíceps femoral da perna esquerda. Para garantir a presença do jovem prodígio na Copa, clube e staff optaram por um tratamento conservador, focando todas as energias no condicionamento para o Mundial.

Lamine Yamal sentiu lesão em Barcelona x Celta de Vigo (Foto: Josep LAGO / AFP)

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Planejamento especial de Yamal para Copa do Mundo

A boa notícia de seu retorno ao gramado não significa pressa. O Barcelona já decidiu que o jogador não atuará mais nesta temporada do campeonato nacional, preservando-o exclusivamente para a seleção. A ideia de Luis de la Fuente é ter o atacante em plenas condições para os momentos decisivos da Copa, mesmo que ele precise ser poupado em parte da preparação inicial.

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O treinador espanhol reforçou sua confiança na recuperação do craque e lembrou que já teve sucesso esperando por jogadores fundamentais no passado.

— Estou muito otimista. Já vimos situações como a do Dani Olmo na última Euro, onde a paciência foi recompensada. Yamal é um jogador que muda o patamar da nossa equipe e faremos tudo o que for preciso para que ele esteja pronto para nos ajudar a buscar o título — afirmou De la Fuente.

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Próximos passos

Nas próximas semanas, Yamal intensificará a carga de treinos individuais antes de se apresentar oficialmente à delegação espanhola. A evolução física será monitorada diariamente pelos médicos da seleção e do Barcelona, mas a sensação geral no CT é de que o pior já passou e a joia estará no avião rumo à Copa.

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