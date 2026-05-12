A Seleção Espanhola, nesta última segunda-feira (11), enviou à Fifa a lista dos 55 jogadores pré-convocados e duas ausências geraram um eco na imprensa local: o lateral do Real Madrid, Carvajal, e o atacante do Como. Com a decisão, os últimos três capitães da última Eurocopa (Morata, Jesus Navas e Carvajal) não estarão presentes na Copa do Mundo de 2026, que se inicia no próximo dia 11 de junho, no Canadá, Estados Unidos e México.

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➡️ Luis Suárez está fora da pré-lista do Uruguai para a Copa do Mundo

Dani Carvajal pela seleção da Espanha (Foto: AFP)

Tanto Carvajal quanto Morata são veteranos na seleção e tiveram contribuições importantes dentro e fora de campo, mas o desempenho e constância de atuações pesaram para a não convocação de ambos. Dani Carvajal tem sofrido com múltiplas lesões (foram 109 dias afastado por lesões muscular e no joelho e uma fratura no dedo do pé direito) e, quando disponível, não vem apresentando nível nem constância como de outrora para contribuir de maneira mais efetiva e já vista pelo Real Madrid.

Já Morata, que buscou no Como, da Itália, uma oportunidade de trampolim para retornar à Seleção e estar presente no Mundial, não caiu nas graças de Cesc Fàbregas, devido à falta de gols do atacante, que só tem um gol marcado em 28 partidas pela equipe italiana. O insucesso já era algo esperado pelos espanhóis, visto que Morata, que é o maior artilheiro da Seleção Espanhola, com 37 gols, já não era um nome presentes em convocatórias anteriores.

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Morata na final da Liga das Nações (Foto: Alexandra Beier/AFP)

➡️ Pré-lista da Seleção Brasileira agita debate sobre Endrick: 'Não pode'

Sem Dani Carvajal e Morata, a Espanha continua sua preparação em busca do bicampeonato da Copa do Mundo. Uma das favoritas a levar a taça, a Espanha está no Grupo H, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai.

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Quais outros grandes jogadores estão fora da Copa do Mundo?

Rodrygo (Brasil) - Ruptura de LCA

Éder Militão (Brasil) - Lesão no bíceps femoral da coxa

Estêvão (Brasil) - Lesão grau 4 na posterior da coxa

Xavi Simons (Holanda) - Ruptura de LCA

Serge Gnabry (Alemanha) - Ruptura no músculo adutor da coxa

Luis Suárez (Uruguai) - Aposentado da Seleção, atacante declarou que não negaria possível retorno, mas Marcelo Bielsa o deixou de fora da pré-lista.

Robert Lewandowski (Polônia) - Não se classificou

Donnarumma (Itália) - Não se classificou

Victor Osimhen (Nigéria) - Não se classificou

Jack Grealish (Inglaterra) - Fratura no pé

Paulo Dybala (Argentina) - Fora da pré-lista

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