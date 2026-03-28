Estádio de abertura da Copa do Mundo será reinaugurado neste sábado; veja fotos
Estádio irá sediar o jogo de estreia da Copa do Mundo neste ano
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O Estádio Azteca será reinaugurado neste sábado, dia 28 de março, para receber um amistoso entre México e Portugal. O estádio ficou fechado por 671 para reformas e será o palco de abertura da Copa do Mundo.
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O Azteca receberá o jogo de estreia do mundial no dia 11 de junho, entre México e África do Sul. O local é um dos palcos mais históricos do futebol. O Estádio Azteca é o recordista de partidas realizadas em Copas do Mundo, com 19 jogos ao longo da história.
O local também recebeu duas decisões, em 1970 e 1986. Para a próxima edição do torneio, está previsto que o estádio sedie mais cinco confrontos. No caso, no dia 11 de junho, México e África do Sul fazem o jogo de abertura. Depois, em 17 de junho, a Colômbia enfrenta o Uzbequistão. Já em 24 de junho, o México encara Dinamarca ou República Tcheca. Na sequência, o estádio recebe uma partida dos 16 avos de final em 30 de junho e, por fim, um confronto das oitavas de final no dia 5 de julho.
Veja imagens do Azteca
Estádios que já sediaram o jogo de abertura da Copa do Mundo
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1930 – Estadio Pocitos - estádio sediou o primeiro jogo da história das Copas
Montevidéu, Uruguai
França 4×1 México
Capacidade aproximada: 10.000
Primeiro estádio da história a receber uma partida inaugural de Copa.
1934 – Stadio Nazionale del PNF
Roma, Itália
Itália 2×1 Estados Unidos
Capacidade aproximada: 35.000
1938 – Stade Olympique de Colombes
Paris, França
Alemanha 1×1 Suíça
Capacidade aproximada: 60.000
1950 – Estádio do Maracanã
Rio de Janeiro, Brasil
Brasil 4×0 México
Capacidade aproximada na época: cerca de 200.000
Um dos maiores públicos já registrados na história do futebol.
1954 – Stade Olympique de la Pontaise
Lausanne, Suíça
Suíça 2×1 Itália
Capacidade aproximada: 30.000
1958 – Råsunda Stadium
Solna, Suécia
Suécia 3×0 Áustria
Capacidade aproximada: 40.000
1962 – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Santiago, Chile
Chile 3×1 Itália
Capacidade aproximada: 65.000
1966 – Wembley Stadium
Londres, Inglaterra
Inglaterra 0×0 Uruguai
Capacidade aproximada: 98.000
1970 – Estádio Azteca - primeiro jogo de abertura do estádio
Cidade do México, México
México 0×0 União Soviética
Capacidade aproximada: 107.000
1974 – Volksparkstadion
Hamburgo, Alemanha Ocidental
Alemanha Ocidental 0×0 Austrália
Capacidade aproximada: 70.000
1978 – Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti
Buenos Aires, Argentina
Argentina 1×0 Hungria
Capacidade aproximada: 70.000
1982 – Camp Nou
Barcelona, Espanha
Argentina 0×1 Bélgica
Capacidade aproximada: 120.000
1986 – Estádio Azteca - segundo jogo de abertura do estádio
Cidade do México, México
México 1×1 Bulgária
Capacidade aproximada: 114.600
1990 – San Siro
Milão, Itália
Argentina 0×1 Camarões
Capacidade aproximada: 85.700
1994 – Soldier Field
Chicago, Estados Unidos
Alemanha 1×0 Bolívia
Capacidade aproximada: 60.000
1998 – Stade de France - estádio da abertura e da final
Saint-Denis, França
Brasil 2×1 Escócia
Capacidade aproximada: 80.000
2002 – Seoul World Cup Stadium
Seul, Coreia do Sul
França 0×1 Senegal
Capacidade aproximada: 69.000
2006 – Allianz Arena
Munique, Alemanha
Alemanha 4×2 Costa Rica
Capacidade aproximada: 66.000
2010 – FNB Stadium
Joanesburgo, África do Sul
África do Sul 1×1 México
Capacidade aproximada: 94.700
2014 – Arena Corinthians - segundo estádio brasileiro a sediar a abertura
São Paulo, Brasil
Brasil 3×1 Croácia
Capacidade aproximada: 67.000
2018 – Luzhniki Stadium
Moscou, Rússia
Rússia 5×0 Arábia Saudita
Capacidade aproximada: 81.000
2022 – Al Bayt Stadium
Al Khor, Catar
Catar 0×2 Equador
Capacidade aproximada: 68.895
2026 - Estádio Azteca - terceira vez que o estádio sedia a abertura
Cidade do México, México
México x África do Sul
Capacidade aproximada: 87,523
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