Estádio de abertura da Copa do Mundo será reinaugurado neste sábado; veja fotos

O Estádio Azteca será reinaugurado neste sábado, dia 28 de março, para receber um amistoso entre México e Portugal. O estádio ficou fechado por 671 para reformas e será o palco de abertura da Copa do Mundo.

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O Azteca receberá o jogo de estreia do mundial no dia 11 de junho, entre México e África do Sul. O local é um dos palcos mais históricos do futebol. O Estádio Azteca é o recordista de partidas realizadas em Copas do Mundo, com 19 jogos ao longo da história.

O local também recebeu duas decisões, em 1970 e 1986. Para a próxima edição do torneio, está previsto que o estádio sedie mais cinco confrontos. No caso, no dia 11 de junho, México e África do Sul fazem o jogo de abertura. Depois, em 17 de junho, a Colômbia enfrenta o Uzbequistão. Já em 24 de junho, o México encara Dinamarca ou República Tcheca. Na sequência, o estádio recebe uma partida dos 16 avos de final em 30 de junho e, por fim, um confronto das oitavas de final no dia 5 de julho.

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Veja imagens do Azteca

(Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

(Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Estádios que já sediaram o jogo de abertura da Copa do Mundo

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1930 – Estadio Pocitos - estádio sediou o primeiro jogo da história das Copas

Montevidéu, Uruguai

França 4×1 México

Capacidade aproximada: 10.000

Primeiro estádio da história a receber uma partida inaugural de Copa.

1934 – Stadio Nazionale del PNF

Roma, Itália

Itália 2×1 Estados Unidos

Capacidade aproximada: 35.000

1938 – Stade Olympique de Colombes

Paris, França

Alemanha 1×1 Suíça

Capacidade aproximada: 60.000

1950 – Estádio do Maracanã

Rio de Janeiro, Brasil

Brasil 4×0 México

Capacidade aproximada na época: cerca de 200.000

Um dos maiores públicos já registrados na história do futebol.

1954 – Stade Olympique de la Pontaise

Lausanne, Suíça

Suíça 2×1 Itália

Capacidade aproximada: 30.000

1958 – Råsunda Stadium

Solna, Suécia

Suécia 3×0 Áustria

Capacidade aproximada: 40.000

1962 – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos

Santiago, Chile

Chile 3×1 Itália

Capacidade aproximada: 65.000

1966 – Wembley Stadium

Londres, Inglaterra

Inglaterra 0×0 Uruguai

Capacidade aproximada: 98.000

1970 – Estádio Azteca - primeiro jogo de abertura do estádio

Cidade do México, México

México 0×0 União Soviética

Capacidade aproximada: 107.000

1974 – Volksparkstadion

Hamburgo, Alemanha Ocidental

Alemanha Ocidental 0×0 Austrália

Capacidade aproximada: 70.000

1978 – Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti

Buenos Aires, Argentina

Argentina 1×0 Hungria

Capacidade aproximada: 70.000

1982 – Camp Nou

Barcelona, Espanha

Argentina 0×1 Bélgica

Capacidade aproximada: 120.000

1986 – Estádio Azteca - segundo jogo de abertura do estádio

Cidade do México, México

México 1×1 Bulgária

Capacidade aproximada: 114.600

1990 – San Siro

Milão, Itália

Argentina 0×1 Camarões

Capacidade aproximada: 85.700

1994 – Soldier Field

Chicago, Estados Unidos

Alemanha 1×0 Bolívia

Capacidade aproximada: 60.000

1998 – Stade de France - estádio da abertura e da final

Saint-Denis, França

Brasil 2×1 Escócia

Capacidade aproximada: 80.000

2002 – Seoul World Cup Stadium

Seul, Coreia do Sul

França 0×1 Senegal

Capacidade aproximada: 69.000

2006 – Allianz Arena

Munique, Alemanha

Alemanha 4×2 Costa Rica

Capacidade aproximada: 66.000

2010 – FNB Stadium

Joanesburgo, África do Sul

África do Sul 1×1 México

Capacidade aproximada: 94.700

2014 – Arena Corinthians - segundo estádio brasileiro a sediar a abertura

São Paulo, Brasil

Brasil 3×1 Croácia

Capacidade aproximada: 67.000

2018 – Luzhniki Stadium

Moscou, Rússia

Rússia 5×0 Arábia Saudita

Capacidade aproximada: 81.000

2022 – Al Bayt Stadium

Al Khor, Catar

Catar 0×2 Equador

Capacidade aproximada: 68.895

2026 - Estádio Azteca - terceira vez que o estádio sedia a abertura

Cidade do México, México

México x África do Sul

Capacidade aproximada: 87,523