Palmeiras" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#006437">Mauricio, meia-atacante do Palmeiras, realizou sua estreia com a camisa da seleção do Paraguai na vitória por 1 a 0 sobre a Grécia, no Estádio Georgios Karaiskáki, em Pireu, em amistoso disputado na tarde desta sexta-feira (27).

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O jogador do Palmeiras foi acionado pela comissão técnica aos 16 minutos do segundo tempo para substituir Diego Gómez, do Brighton, e permaneceu em campo por cerca de 30 minutos. Vale lembrar que Mauricio conquistou a cidadania paraguaia nas últimas semanas, após longo processo que contou com o auxílio de Gustavo Gómez.

- No caso do Mauricio, ele é um jogador que de repente nos dá essa capacidade de organizar o jogo que talvez o Paraguai não tenha, porque o Paraguai não tem organizador nato. Temos bons jogadores, mas não temos um que controle o ritmo da equipe - disse Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai, durante coletiva antes da partida.

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Além de Mauricio, o Palmeiras possui outros dois representantes no Paraguai. O zagueiro e capitão Gustavo Gómez iniciou o duelo como titular, enquanto o atacante Ramón Sosa foi acionado no decorrer da partida.

O Paraguai está classificado para a Copa do Mundo de 2026 e terá os Estados Unidos, um dos países sedes, Austrália e uma equipe ainda indefinida como adversários no grupo D.

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Mauricio, jogador do Palmeiras, realizou sua estreia pela seleção do Paraguai nesta sexta-feira (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Convocados do Palmeiras na Data Fifa

1 . Argentina: Flaco López (atacante) e Giay (lateral-direito) 2 . Paraguai: Gustavo Gómez (zagueiro), Mauricio (meia-atacante) e Ramón Sosa (atacante) 3 . Colômbia: Jhon Arias (meia-atacante) 4 . Uruguai: Piquerez (lateral-esquerdo) e Emiliano Martínez (volante)

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