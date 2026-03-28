A Copa do Mundo de 2026, com seu inédito formato expandido para 48 seleções e um calendário inflado para 104 partidas, não alterou apenas a logística dentro das quatro linhas. O Mundial promovido nos Estados Unidos, México e Canadá consolida uma revolução histórica no modelo de negócios do audiovisual esportivo brasileiro. Pela primeira vez em décadas, o evento será pulverizado entre diferentes gigantes da comunicação, extinguindo definitivamente a era do monopólio de exibição que antes pertencia com exclusividade ao Grupo Globo. O Lance! explica como será a transmissão da Copa do Mundo de 2026.

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O mercado nacional experimenta os efeitos práticos de uma longa renegociação entre a Fifa e a agência brasileira LiveMode, responsável por comercializar os direitos no país. Sem a obrigatoriedade de ceder a totalidade do torneio a um único grupo, a entidade fragmentou os pacotes de mídia, atraindo emissoras da TV aberta, canais a cabo e redes de streaming digital. Para o torcedor, isso significa um ecossistema de exibição inédito: os jogos da seleção brasileira e as rodadas cruciais de mata-mata estarão disponíveis em múltiplas telas simultâneas, forçando os veículos a disputarem a audiência através da qualidade de seus narradores e inovações gráficas.

O grande sismo para a transmissão da Copa do Mundo de 2026 foi protagonizado pelo ambiente digital. A CazéTV, canal fundado pelo comunicador Casimiro Miguel e operado em parceria com a LiveMode, atropelou o sistema de televisão tradicional ao garantir junto à Fifa a transmissão de 100% das partidas do Mundial. O canal será a única plataforma no país a exibir todos os 104 confrontos ao vivo e de forma gratuita pelo YouTube, mantendo a exclusividade absoluta sobre 50 deles, o que inclui clássicos europeus e jogos de rivais diretos do Brasil.

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No campo da televisão tradicional, o Grupo Globo precisou adaptar sua estratégia de cobertura. A emissora carioca abandonou a compra do pacote integral e fechou um acordo focado em 54 jogos (50% do torneio). Esse lote prioriza o essencial: todas as partidas da seleção brasileira e a decisão do título, dividindo esse conteúdo entre a TV Globo na rede aberta, o canal SporTV na TV fechada e o Globoplay no digital.

O fim do monopólio abriu portas para um antigo rival. O SBT retornou à jogada esportiva ao fechar um pacote de 32 jogos através do modelo simulcast, associando-se ao canal pago N Sports. A emissora de Silvio Santos focou em jogos de grande apelo e garantiu o direito de exibir a campanha do Brasil desde a fase de grupos até eventuais finais, acirrando a briga pelo controle remoto nas tardes de junho e julho.

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Transmissão da Copa do Mundo 2026

O monopólio digital da CazéTV e o novo formato de consumo

A escalada da CazéTV prova que o digital se tornou o epicentro do consumo esportivo ao vivo. Ao conquistar os direitos totais do Mundial da América do Norte, a plataforma deixou de ser uma experiência secundária e assumiu o protagonismo das transmissões no Brasil. A estratégia da LiveMode mira a democratização do acesso: todos os 104 jogos estarão liberados gratuitamente no YouTube e em outras redes, monetizados através de agressivas cotas de patrocínio.

A principal vantagem dessa negociação reside na exclusividade. Como a televisão aberta comprou apenas metade dos direitos, a CazéTV será a única opção para o torcedor que desejar acompanhar jogos de ponta fora da bolha brasileira. A plataforma blindou as transmissões de gigantes do continente europeu e sul-americano, detendo exclusividade total sobre embates das seleções de Portugal, Holanda, Alemanha, Espanha e da rival histórica Argentina durante as rodadas inaugurais.

Domínio absoluto: A CazéTV é a única detentora do pacote integral de 104 jogos no território brasileiro. Custo zero: A plataforma manterá o sinal aberto e gratuito pelo YouTube, rentabilizando a operação com publicidade direcionada.​ Bloqueio de rivais: A CazéTV garantiu com exclusividade os jogos de potências como Argentina e Alemanha nas primeiras rodadas.​

A estratégia do Grupo Globo para a Copa e a força do pacote da TV Aberta

A reconfiguração dos direitos forçou a TV Globo a operar com precisão cirúrgica. Após rever contratos passados com a Fifa para equilibrar os custos, a emissora focou seus recursos financeiros em adquirir os 54 jogos de maior retorno comercial e audiência previsível. A prioridade inegociável da grade recaiu sobre a garantia de transmitir todas as exibições da seleção brasileira na competição e a cobertura irrestrita do mata-mata decisivo.

O esforço multiplataforma da empresa será diluído entre seus principais braços de comunicação. Na TV aberta, a narrativa da seleção funcionará como âncora da programação. Na TV por assinatura, a cobertura completa das 54 partidas selecionadas ficará a cargo da equipe do SporTV. Paralelamente, o aplicativo Globoplay será o hub de acesso para assinantes que preferirem acompanhar essas mesmas partidas na tela do celular ou em televisores inteligentes, sem custo adicional para os jogos transmitidos na TV aberta.​

Corte de jogos: A Globo optou por comprar os direitos de 50% do torneio, abdicando da transmissão de metade do calendário.​

A Globo optou por comprar os direitos de 50% do torneio, abdicando da transmissão de metade do calendário.​ Prioridade nacional: A emissora exibirá na íntegra todas as eventuais partidas do Brasil, além da grande decisão.​

A emissora exibirá na íntegra todas as eventuais partidas do Brasil, além da grande decisão.​ Integração de canais: A cobertura de 54 jogos será compartilhada simultaneamente entre a TV Globo, o SporTV e a plataforma Globoplay.​

O SBT de volta na Copa e a parceria de simulcast com a N Sports

A grande surpresa do ciclo de 2026 é a pulverização da Copa também dentro da própria TV aberta. Através de acordos diretos com a agência LiveMode, o SBT comprou os direitos de transmissão de 32 confrontos da Copa do Mundo em um acordo batizado de "simulcast" (transmissão simultânea). O projeto insere a rede de TV em uma associação estratégica com a N Sports, um canal especializado que distribuirá essas exibições através de operadoras como Sky, Claro e Vivo na televisão fechada.

Essa iniciativa quebra a hegemonia da Globo nas casas brasileiras durante o Mundial. O SBT conquistou a prerrogativa de espelhar as exibições do esquadrão verde e amarelo, o que significa que o torcedor poderá escolher qual narração prefere escutar sempre que a seleção entrar em campo. A emissora mira o apelo do time nacional para alavancar seus índices de audiência durante a fase de grupos e nos jogos de vida ou morte das oitavas de final em diante.