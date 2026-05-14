Os ingressos para o amistoso do Brasil com o Panamá começaram a ser vendidos na manhã desta quinta-feira (14). O jogo no dia 31 de maio, no Maracanã, irá marcar a despedida da Seleção antes da viagem para a disputa da Copa do Mundo.

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A venda das entradas é feita exclusivamente pela plataforma brasil.futebolcard.com. Antes de adquirir o bilhete, porém, é preciso fazer o cadastro de biometria facial site neste site.

Preço dos ingressos para Brasil x Panamá

Norte: R$100

Sul: R$150

Leste Superior: R$200

Leste Inferior: R$300

Oeste Inferior: R$400

*Valores inteiros; todos os setores oferecem meia-entrada para quem tem direito

Maracanã deverá estar lotado para último jogo da Seleção antes da viagem aos EUA (Foto: Gabriel Gaudêncio/Lance!)

Tão logo a venda de ingressos para Brasil x Panamá iniciou, uma enorme "fila virtual" se formou na plataforma. A expectativa é de Maracanã lotado para o amistoso.

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O jogo do dia 31 irá marcar o encerramento da preparação da Seleção Brasileira em solo nacional. O técnico Carlo Ancelotti irá comandar uma série de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, a partir do dia 27. E, um dia depois do amistoso, o grupo de jogadores que irá representar o Brasil na Copa do Mundo irá embarcar em voo fretado para os Estados Unidos.

Atual 33ª colocada no ranking da Fifa, a seleção do Panamá também está classificada para a Copa do Mundo. A equipe integra o Grupo L, ao lado de Inglaterra, Gana e Croácia.

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O Brasil ainda fará um último amistoso nos Estados Unidos antes da estreia no Mundial. Será no dia 6, em Cleveland, diante do Egito, que também irá disputar a Copa do Mundo.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.