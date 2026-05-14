Filho do ex-lateral Marcelo, o atacante Enzo Alves decidiu trilhar um caminho diferente do pai no futebol. Aos 16 anos, o jovem jogador do Real Madrid deve defender a Espanha internacionalmente, deixando de lado a possibilidade de vestir a amarelinha do Brasil. Em conversa com Casillas, o ex-jogador brasileiro revelou os bastidores da escolha do filho e admitiu que o projeto da federação espanhola pesou na decisão.

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— O Enzo nasceu na Espanha, a vida dele é aqui. Ele ama o Brasil, mas tem tudo aqui. A seleção foi muito receptiva com a gente, ligou, explicou o projeto, e o importante é que ele esteja feliz — afirmou Marcelo.

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Enzo já sabe o que é ter sucesso com a camisa espanhola. Recentemente, foi peça fundamental na conquista do Torneio Internacional do Algarve pela seleção sub-17, marcando dois gols na competição. Agora, ele tem pela frente um Campeonato Europeu e uma Copa do Mundo da categoria.

Integrado à academia do Real Madrid desde 2017, Enzo assinou seu primeiro contrato profissional com o clube em janeiro. Apesar da pouca idade, o atacante já se destaca no time Juvenil B, onde os gols têm saído com naturalidade.

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Enzo Alves, filho de Marcelo ex-Fluminense, é o capitão da seleção espanhola sub-17 (Foto: Reprodução)

Brasil monitora, mas Espanha saiu na frente por Enzo

Embora pareça ter feito sua escolha, o Brasil segue acompanhando a evolução de Enzo. A CBF monitora o cenário, caso tente contratá-lo no futuro. No entanto, a federação espanhola saiu na frente no processo de aproximação.

Nos bastidores, a RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) é considerada um modelo na descoberta e captação de jovens talentos com dupla nacionalidade. Casos recentes como os de Dean Huijsen, Samu Omorodion e outros brasileiros naturalizados reforçam essa estratégia.

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