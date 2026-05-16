O retorno de Manuel Neuer à seleção alemã parece, de repente, mais próximo do que nunca. O técnico Julian Nagelsmann incluiu o lendário goleiro de 40 anos na lista preliminar da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026, composta por 55 jogadores.

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Neuer em ação pela Seleção da Alemanha em 2019 (Foto: John Thys / AFP)

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Neuer havia encerrado oficialmente sua carreira internacional após a Eurocopa de 2024, mas o desempenho em alto nível no Bayern de Munique mudou o cenário. De acordo com informações da Sky Sports, as conversas entre o goleiro e Nagelsmann já estão em pleno andamento e em estágio avançado.

O jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports, destaca que o debate não gira apenas em torno de uma vaga simbólica no grupo, mas sim da possibilidade real de Neuer reassumir a titularidade da Nationalelf nos Estados Unidos, México e Canadá. "Há dias que estão ocorrendo conversas e trocas de telefonemas", relatou o jornalista.

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A Federação Alemã de Futebol (DFB) cumpriu o prazo da FIFA na última segunda-feira ao entregar a lista de 55 nomes. Estar nesta relação é pré-requisito obrigatório para integrar o elenco definitivo, que será anunciado por Nagelsmann no dia 21 de maio. A presença de Neuer, conforme antecipado pela Sky Sports, sinaliza que o treinador deseja contar com a liderança técnica do capitão do tetra.

Com 124 partidas pela seleção, Neuer é o símbolo de uma era. Herói do título mundial de 2014 no Brasil, ele revolucionou a posição de goleiro. Agora, aos 40 anos, ele prova que a idade é apenas um detalhe. O presidente do Bayern, Herbert Hainer, reforçou o apoio ao arqueiro: "Vimos novamente nos últimos jogos que Neuer continua sendo um goleiro fantástico. Fico sempre feliz quando os melhores jogadores participam de uma Copa".

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Além da possível volta à seleção, Neuer vive um momento de estabilidade total. Na última quarta-feira, foi divulgado que o goleiro está prestes a renovar seu vínculo com o Bayern de Munique por mais uma temporada, estendendo seu contrato até meados de 2027. Se confirmado o retorno à seleção, a Copa de 2026 será a consagração definitiva de uma carreira inigualável.

Manuel Neuer renovou com o Bayern de Munique (Foto: Divulgação / FC Bayern)

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