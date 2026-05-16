Durante um evento nos estúdios do podcast Podpah, o tetracampeão e preparador de goleiros da Seleção Brasileira, Taffarel, saiu em defesa de Bento na Copa do Mundo. Segundo o ex-goleiro, cinco arqueiros estão sob monitoramento rigoroso, número que pode chegar a seis na pré-lista, mas a palavra final caberá ao técnico Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (18).

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026

➡️ Bélgica anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista

Defesa firme contra as recentes críticas a Bento

O ídolo aproveitou o espaço para blindar os concorrentes à vaga, saindo em resguardo de Bento. O atual goleiro do Al-Nassr foi alvo de questionamentos após cometer um erro crucial na última terça-feira (12), em partida que poderia dar o título saudita ao seu clube.

Com a autoridade de quem já defendeu o Brasil em três Copas, o preparador minimizou o episódio e criticou a cultura do julgamento imediato no futebol nacional, estendendo o raciocínio a outros nomes de peso, como Ederson.

continua após a publicidade

— A gente não pode analisar um profissional por um erro. Acho que aqui no Brasil se comete muito esse equívoco: se falhou, não presta mais; se fez a defesa, é bom. É uma sequência, é o trabalho, é aquilo que ele mostra com regularidade. Os goleiros que estão no nosso radar têm potencial para vestir essa camisa. Por isso fazem parte da lista — ponderou.

Bento e Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr (Foto: Reprodução/Instagram)

Retorno de Alisson

Afastado dos gramados desde 18 de março devido a uma lesão muscular na coxa direita, o jogador do Liverpool foi o principal tema da conversa. Taffarel detalhou a transição física do atleta e tranquilizou os torcedores, garantindo que ele se apresentará em plenas condições de jogo.

— O Alisson já está trabalhando junto com o grupo. Era para jogar hoje, mas optaram por esperar um pouco mais [para a recuperação completa]. Na semana que vem, ele entra e joga. Vai se apresentar aqui na Seleção com todas as condições. Isso é o que a gente espera — afirmou o preparador.

continua após a publicidade

Aos 33 anos e revelado pelo Internacional, o goleiro carrega a bagagem de ter sido o titular do Brasil nas Copas de 2018 e 2022, somando 76 partidas com o manto nacional.

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Mistério até segunda-feira

Apesar de confirmar o retorno de Alisson e dar um voto de confiança a Bento, o ex-camisa 1 da Seleção preferiu manter o suspense sobre quem serão os três escolhidos finais que carimbarão o passaporte para o Mundial.

— Quanto aos três nomes que irão para a Copa, aí vamos ter que esperar na segunda-feira (18). Todo mundo vai poder ver essa lista aparecendo lá do Ancelotti — finalizou, deixando o veredito para o comandante italiano.

➡️️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte