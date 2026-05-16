Neymar vive a expectativa de ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo e entra em campo neste domingo (17), às 11h (de Brasília), diante do Coritiba, pela última vez antes da divulgação da lista oficial da Seleção Brasileira. Elano, ex-jogador do Santos e atual gerente de futebol das categorias de base do clube, vê o momento do camisa 10 como positivo e acredita que o jogador está motivado e feliz.

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Elano, que participou da Copa do Mundo de 2010 e marcou dois gols pela Seleção Brasileira, declarou estar na torcida para que o ex-companheiro de campo seja um dos 26 nomes escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti. O treinador do Brasil tem adotado uma postura cautelosa ao tratar da relação com o astro santista.

— Agora, vencendo com o Santos, ele (Neymar) também fica bem. Consequentemente, a convocação traz novamente para ele tudo aquilo que a gente imagina e espera dele. Eu gosto muito dele e espero que ele seja convocado, que é bom para ele, bom para nós e bom para o Santos — afirmou Elano, em entrevista exclusiva para o Lance! durante o evento São Paulo Innovation Week, que ocorreu entre os dias 13 a 15 de maio.

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Além disso, o ex-jogador destacou que vê Neymar feliz, motivado e totalmente recuperado da lesão sofrida no fim do ano passado. O atacante precisou passar por uma artroscopia no início deste ano para tratar o menisco, um procedimento comum no futebol, mas que exige atenção no processo de recuperação.

— Ele (Neymar) está motivado, está feliz! Agora, realmente agora, ele está 100% adaptado, porque a lesão dele não foi simples e precisamos entender isso também. E eu não tenho dúvida de que, se convocado, ele vai nos ajudar muito para que a gente vá em busca desse hexa tão esperado, que eu também estou bastante ansioso para que isso aconteça — completou.

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➡️Na contagem regressiva para Copa do Mundo, Neymar mostra evolução no Santos

Neymar durante a partida que classificou o Peixe para a próxima fase da Copa do Brasil (Foto:Luis Garcia/AGIF/Folhapress)

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