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Torcedores aguardam a chegada dos jogadores da Seleção Brasileira ao hotel

Seleção embarca nesta segunda para a disputa da Copa do Mundo

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Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/06/2026
16:12
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Torcedores aguardam jogadores do Brasil
imagem cameraTorcedores à espera da Seleção Brasileira (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)
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Cerca de 60 torcedores aguardaram a chegada dos jogadores da Seleção Brasileira a um hotel na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, com apresentação marcada para às 16h (de Brasília). No local, os seguranças cercaram o local para que ninguém invadisse o espaço de desembarque.

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Após se reúnirem no hotel, a deleção passará pela sede da CBF até partirem para o aeroporto, por volta das 20h (de Brasília), para embarcar para a disputa da Copa do Mundo partindo do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) rumo a Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A reportagem contou cerca de 20 motos no local, além de cinco viaturas da Polícia Rodoviária Federal, que farão a escolta da saída da Seleção até a sede da CBF. A expectativa é de que haja um "AeroBra", com torcedores apoiando a delegação nos arredores do Galeão.

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Torcedores aguardam jogadores do Brasil
Foto: Leonardo Bessa / Lance!

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